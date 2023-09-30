В Ивановской области против чиновника возбудили дело за незаконную вырубку леса
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- В Ивановской области против чиновника возбудили дело за незаконную вырубку леса
В Ивановской области в отношении руководителя комитета по лесному хозяйству регионального правительства Михаила Яковлева возбудили уголовное дело по подозрению в незаконной вырубке леса и превышении должностных полномочий. Об этом 30 сентября сообщил источник «Известий».
Собеседник уточнил, что в августе 2019 года Яковлев незаконно сдал в аренду компании «Хромцовский карьер» участок земли в Фурмановском лесничестве.
Сотрудники компании вырубили деревья на этом участке и добывали там природные ресурсы и материалы. Особо защищенный участок незаконно использовали до конца января 2020 года.
«Ущерб, причиненный лесам и природным объектам, составил 109 млн рублей», — отметил источник.
Ранее, 1 августа, в Россельхозе сообщили «Известиям», что за первое полугодие 2023 года в России зафиксировано 4,3 тыс. фактов незаконной рубки леса. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выявлено 5,4 тыс. подобных случаев.
При этом в 2022 году 9,6 тыс. материалов по фактам незаконной рубки деревьев было направлено в правоохранительные органы — ущерб составил 12 млрд рублей. Возбуждено более 7,3 тыс. уголовных дел, к ответственности привлечено более 2,2 тыс. человек.