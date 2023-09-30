Предупреждения США развеселили сотрудников посольства России в Ливии
Посольство России в Ливии прокомментировало информацию о предостережении США в адрес главнокомандующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара и других ливийских лидеров.
Отмечалось, что Вашингтон призвал ливийцев «не опираться» на президента России Владимира Путина.
«Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер», — говорится в Telegram-канале российского посольства.
Ранее, 28 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел встречу с командующим ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, во время которой они обсудили ситуацию в Ливии и регионе.