При обрушении шахты в Зимбабве погибли минимум шесть человек
В результате обрушения шахты в Чегуту в северной части Зимбабве погибли шесть человек и еще 15 находятся под завалами. Об этом 29 сентября сообщил местный телеканал ZBC News в своем аккаунте в сети X (бывш. Twitter).
Замминистра горнодобывающей промышленности заявил, что 13 из 34 человек, оказавшихся под завалами, смогли выбраться.
«Было обнаружено шесть тел, спасатели продолжают попытки спасти оставшихся 15 человек», — пишет телеканал в соцсетях.
Ранее, 13 сентября, произошел обвал на турецкой шахте предприятия «Армутчук» в районе Эрегли. Под завалами оказалось 280 человек, есть как минимум один погибший.
Была организована спасательная операция с участием 75 человек.
К месту происшествия оперативно мобилизовались спасатели, полиция, жандармерия и медицинские бригады.