Фанаты «Гарри Поттера» символически попрощались с актером Гэмбоном

Фанаты серии фильмов и книг о Гарри Поттере символически попрощались с актером Майклом Гэмбоном, сыгравшим Дамблдора. Об этом 29 сентября сообщили очевидцы в социальных сетях.

Поклонники традиционно подняли палочки перед зданием Хогвартса в тематическом парке в Орландо, тем самым почтив память артиста.

О смерти Гэмбона стало известно 28 сентября. Актер ушел из жизни в возрасте 82 лет в больнице в результате приступа пневмонии.

Карьеру он начал с театральной постановки «Отелло» в Дублине в 1962 году. Также актер снялся в таких известных картинах, как «Сонная лощина», «Инсайдер» и «Госфорд-парк». Профессора Дамблдора Гэмбон сыграл в шести из восьми фильмов о Гарри Поттере после смерти Ричарда Харриса.