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Скидки на дорогое жилье в Москве достигли десятков миллионов рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Скидки на вторичное жилье бизнес-класса в Москве достигли десятков миллионов рублей. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Около трети рынка вторичной недвижимости столицы занимает бизнес-класс, и предложение продолжает расти, отметили эксперты. Такие квартиры представлены в монолитных домах, введенных в эксплуатацию, начиная с 2000-х годов. Обычно у таких объектов предусмотрена круглосуточная охрана, подземный паркинг, собственная огороженная придомовая территория с качественным озеленением, детскими и спортивными площадками.

По данным аналитиков, цены на вторичном рынке в бизнес-классе за последний год остались на прежнем уровне и в ближайшее время изменений ни в сторону роста, ни в сторону снижения не ожидается. Стоимость одного квадратного метра в сегменте в среднем составляет порядка 470 тыс. рублей. Часто собственники предлагают большие скидки, которые могут доходить до миллионов, а иногда и десятков миллионов рублей.

«Спрос на вторичные новостройки бизнес-класса за последний год ощутимо сократился. Сейчас он конкурирует с более доступной недвижимостью», — сказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Квартиры приобретают обеспеченные люди с высоким стабильным доходом, которые готовы вкладываться и инвестировать в дорогую недвижимость, отметила она.

«Но после объявления частичной мобилизации значительная часть таких потенциальных покупателей релоцировалась. И бизнес-сегмент потерял большинство клиентов. Именно поэтому для реализации собственники стали предлагать дисконты, которые помогают продать жилье в короткие сроки», — рассказала Мищенко.

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При этом ранее в сентябре аналитики ГК «Основа» и «Метриум» рассказали «Известиям», что на московском рынке новостроек бизнес-класса намечается дефицит квартир и апартаментов площадью от 100 кв. м. Так, за год предложение наиболее просторных лотов в бизнес-классе сократилось на 12,6%.

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