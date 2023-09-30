Затяжка во времени

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) не уложился в три дня, которые были отведены на рассмотрение дела российской фигуристки Камилы Валиевой. 26–28 сентября коллегия из трех арбитров заслушала показания РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU), ВАДА, Валиевой и экспертов. В итоге принято решение «подготовить дополнительную документацию» и продолжить изучение доказательств сторон 9–10 ноября. Теперь приговор, с учетом традиций CAS, практически наверняка не обнародуют до Нового года. А это значит, что пауза с вручением медалей призерам командного турнира Олимпиады-2022 составит более двух лет.

Причина новой затяжки в этом многострадальном деле в пресс-релизе CAS не указана. Однако, поскольку не было информации о болезнях и неявках, вариант остается только один: арбитрам открылись новые обстоятельства, и сторонам процесса необходимо подготовиться, чтобы их как-то прокомментировать. По данным РИА «Новости», этими обстоятельствами стало нарушение сроков при информировании Валиевой о положительном тесте на триметазидин. Извещение о результате тестирования должно приходить одновременно всем заинтересованным сторонам — спортсменке и ее представителю, в ISU и в МОК. Но ВАДА почему-то опередило коллег из РУСАДА, в результате чего команда Камилы узнала о проблемах фигуристки позже, чем официальные инстанции.

Сложно сказать, насколько критическим считается этот нюанс. Ведь в деле есть еще и задержка по срокам анализа по вине Стокгольмской лаборатории (более шести недель вместо трех положенных по стандарту). Многое зависит от того, сочтут ли арбитры нарушение прав «защищенного лица» (несовершеннолетний спортсменки) достаточным поводом для того, чтобы окончательно избавить ее от обвинений. Пока очевидно только одно: дело сложнее, чем пытаются представить правдорубы из сборной США и американского антидопингового агентства USADA. Напомню, что накануне слушаний в Лозанне фигурист Винсент Чжоу и директор агентства Трэвис Тайгарт заявили о попрании прав «чистых спортсменов» из-за того, что медали Олимпиады не вручаются на протяжении долгого времени.

Кстати, известный русофоб Трэвис Тайгарт и в нынешнем переносе слушаний умудрился увидеть «происки русских». «Конечно, мы все за полную и надлежащую правовую процедуру, но это пахнет просто дальнейшими манипуляциями со стороны русских, и система должна измениться, чтобы гарантировать: такое не может продолжаться», — приводит слова Тайгарта USA Today. Иначе, чем паранойей, такие слова не объяснить. В России и правда расследовали ситуацию с допинг-пробой Валиевой более полугода, а потом еще три месяца выносили приговор. Но с декабря 2022 года всё в руках CAS, и с тех пор пошло более девяти месяцев. Торопить же независимых арбитров — это проявлять неуважение к суду.

Можно сказать, что и в России не сильно рады переносу дела, ведь это дополнительные затраты и новая головная боль для Камилы. 10–13 ноября и 24–27 ноября фигуристке предстоит выступать на этапах «Гран-при России». А при негативном сценарии ее результаты на этих стартах могут быть аннулированы. «Взрослые люди — и не понимают, что девочке треплют нервы. Убивают ее ни за что! Мало того что она не виновата — так они тянут и тянут. Ни на что не надеюсь. Ужасная история. Единственное, верю, что Валиева будет кататься. Она любит фигурное катание, а мы любим ее», — сказала «Известиям» знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Согласно правилам, до публикации вердикта стороны не имеют права комментировать ход слушаний. Однако ВАДА уже заявило, что его позиция не изменилась: агентство продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации Валиевой и лишении сборной России золота ОИ-2022. При этом РУСАДА полагает, что можно ограничиться предупреждением. «Мы полагаем, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины, — заявила «Спорт-Экспрессу» гендиректор российского агентства Вероника Логинова. — РУСАДА считает, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения».

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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