Очень приятный царь: Пересильд попала на рыболовный крючок, Иван Васильевич снова меняет профессию

Сентябрь в столице оказался чрезвычайно урожайным на театральные премьеры — в иные дни новые спектакли представляли сразу в нескольких местах, и театралам приходилось ломать голову: кого предпочесть? Театральный обозреватель Влад Васюхин сумел найти самые интересные новинки — специально для «Известий».

«Последнее лето»

Театр наций

Безусловно, одна из главных премьер сезона, на которую будут стремиться многие (уже сейчас билеты разлетелись, как осенние листья). И, вероятно, есть смысл подумать о переносе ее на большую сцену.

Данила Чащин — режиссер продуктивный и даровитый, однако неровный, его нередко упрекают в поверхностной работе с артистами. Вот и теперь многоопытный и многомудрый 83-летний Вениамин Смехов, играющий в «Последнем лете» роль рассказчика — одновременно и старика, и мальчика — не без иронии посетовал журналистам, что постановщик слишком уж прислушивался к предложениям его коллег. Но спектакль получился. И в нем, возможно, благодаря инициативе Смехова, нашлось место прекрасной поэзии.

Фото: theatreofnations.ru

«Последнее лето» поставлено по мелодраматичному, местами предсказуемому, но крепкому сценарию Анны Козловой «Куоккала». Такое имя до 1948 года носил дачный поселок под Санкт-Петербургом, в переводе с финского — рыбный крючок. Время действия — Первая мировая война.

Офицерская жена Анна (Юлия Пересильд, в другом составе — Елена Николаева) живет на даче с сыном-подростком, который после спиритического сеанса увлекся картами таро и начинает всем предсказывать будущее. Надо ли говорить, что фортуна окажется безжалостна почти ко всем героям, их ждет жестокий ХХ век, и, как писал Чехов, «люди едят, пьют чай, носят свои пиджаки, а в это время рушатся их судьбы». Среди занятых актеров хорошо известные не только столичной публике Михаил Тройник, Виталий Коваленко, Иван Добронравов, Олег Савцов и другие.

«Занавес»

МХТ им. Чехова

К своему 125-летию Художественный театр представил на Малой сцене необычное юбилейное зрелище. Оно появилось в силу производственной необходимости — занять работой дюжину актрис среднего возраста. Драматург Андрей Стадников провел множество интервью, и в результате родился текст про верой и правдой служащих в МХТ женщин — как актрис, так и работниц «невидимого фронта», которые за занавесом, в театральном чреве. Именно они помогают нормально функционировать этому «государству в государстве», сохраняя его в чистоте, порядке, бодрости и безопасности.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Спектакль, поставленный Юрием Квятковским, состоит из трех частей. И в первой актрисы играют самих себя, возможно, впервые вынося на публику свои сомнения, страхи и радости. Как после признаются, оказывается, это чертовски сложно — быть Дарьей Юрской в роли Дарьи Юрской и всякий раз произносить один и тот же текст о себе и своей «жизни в искусстве» без права на импровизацию. Во второй части артистки преображаются в тех самых закулисных фей и произносят трогательные монологи от имени сотрудниц МХТ. «С актерами я не общаюсь, я с ними работаю» — признается вахтерша, а врач (есть в театре и такая должность) с грустью поведает, что «здесь много больных, но никто не лечится».

Спектакль имеет подзаголовок «документальный фильм на сцене». Но с таким же успехом его можно было бы назвать «оперой». Именно в этом неожиданном жанре решена третья часть этого сложносочиненного спектакля.

«Иван Васильевич»

Театр сатиры

«Что же я, «Ивана Васильевича» не видел?!» — скажет иной зритель, имея в виду, что блестящую кинокомедию «Иван Васильевич меняет профессию», которой в этом году исполнилось 50 лет, он смотрел за свою жизнь десятки раз. Ну и зачем, мол, идти в театр?

Но одно дело — фильм по мотивам пьесы Михаила Булгакова, а другое — премьера в Театре сатиры, по заказу которого 90 лет назад драматург и написал эту фантасмагорию про сбой в машине времени. Ее поставили весной 1936 года, однако официальной премьеры не случилось. Глава государства, пусть даже (или тем более) царь Иоанн Грозный, не мог быть предметом пародии. И это лишь одна из причин запрета.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Нынешний худрук «Сатиры» Сергей Газаров не только поставил очень редко идущую пьесу (Леонид Гайдай своей лентой «закрыл тему»), но и сыграл одного из центральных персонажей — ограбленного стоматолога Шпака. Как и другие участники спектакля, Газаров не пытался походить на своего экранного предшественника, даже наоборот. И как режиссер старался не использовать находки Гайдая, перенесшего действие пьесы в 1970-е годы и элегантно дополнившего текст. Его спектакль, открывший 100-й сезон легендарной «Сатиры», решен как комедия положений, шумный и богато декорированный водевиль, и это явно не идет на пользу пьесе, где поднятая Булгаковым тема государственной власти с ее опричным террором вызывает однозначные ассоциации. Безусловная удача зрелища — народный артист России Юрий Васильев, играющий и грозного царя, и похожего на него трусливого управдома.

«Дядюшкин сон»

Театр им. Гоголя

«Новый старый» театр им. Гоголя, оказавшийся, прямо скажем, в не самой завидной ситуации (подробности объяснять долго, а театралы в курсе), продолжает пополнять свой пока еще небогатый репертуар. Первую премьеру сезона выпустил Александр Марин, известный по работе в «Табакерке», и здесь он в трех ипостасях — автор инсценировки, режиссер и сценограф. Повесть Достоевского про чудаковатого престарелого князя К. и хваткую Марию Александровну Москалеву, «первую даму» провинциального города Мордасова, желающую женить аристократа на своей 23-летней дочери, уже много лет не сходит с подмостков. Можно составить длинный список замечательных артистов, игравших в этой трагикомедии. Премьера в «Гоголе» пополнила его еще двумя именами: Алена Яковлева и Александр Семчев.

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Если выбор народной артистки России, звезды Театра сатиры на роль Москалевой, буквально царящей на сцене, вполне логичен и глупо ссылаться на семейственность (театром Гоголя руководит ее брат Антон), то вот приглашение Семчева неожиданно. По возрасту играть князя ему еще рановато. Но недаром Александр сейчас нарасхват и занят в этом сезоне еще как минимум в четырех театрах. Он весьма убедительно сочетает гротеск и лирику, вызывая симпатии публики и заслуженные аплодисменты.

«Дубровский»

Театр Терезы Дуровой

Многие театры живут от юбилея к юбилею — то Островского, то Маяковского, то собственного, поэтому неудивительно, что грядущее 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина вызвало шквал постановок по его сочинениям. И уже несколько столичных театров — от Малого до «Сатирикона» — анонсировали в наступившем сезоне спектакли по разбойничьему роману понятно-кого «Дубровский». Театр Терезы Дуровой «отстрелялся» первым. И попал «в десятку».

Фото: Сергей Абрамов