На юге Москвы столкнулись сразу пять иномарок

ДТП с пятью легковыми иномарками произошло в районе Чертаново-Южное в Москве. Об этом 27 сентября сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По его сведениям, авария произошла около 14:45 на Кировоградской улице с участием автомобилей Kia, Hyundai и Citroen и двух Volkswagen.

Согласно информации «РИА Новости», в результате инцидента пострадали три человека. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших выясняются.

Ранее, 23 сентября, на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием трех автомобилей. Одна из машин перевернулась на крышу.