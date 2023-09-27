«Роснефть» запатентовала технологию мониторинга энергопотребления оборудования для добычи

«Роснефть» получила патент на технологию мониторинга энергопотребления оборудования для добычи нефти и газа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Экономический эффект от внедрения инновации на механизированном фонде скважин «Роснефти» оценивается в более чем 10,7 млрд рублей за пять лет.

Новая технология позволяет создать индивидуальный цифровой двойник скважинного оборудования с учетом всех технологических особенностей. Одновременно специалисты применяют алгоритмы, которые анализируют цифровую копию, моделируя оптимальный режим эксплуатации.

Патент на изобретение «Способ мониторинга энергопотребления оборудования для добычи нефти и газа» оформлен службой внутреннего аудита компании в рамках совместной работы с Роспатентом по проекту «Скважина».

Исключительные права на интеллектуальную собственность закрепляют приоритетное право «Роснефти» на применение алгоритмов расчетов оптимизации потребления электроэнергии. В настоящее время технологию готовят к тиражированию на ключевых добывающих активах компании.