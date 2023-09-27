Разбанные процедуры

Исполком УЕФА 26 сентября допустил юношеские сборные России по футболу не старше 17 лет до международных соревнований в нейтральном статусе — без флага и гимна. Более того, администрацию УЕФА исполком попросил включить наши команды даже в те соревнования, где уже состоялась жеребьёвка.

То есть в теории юношеская сборная России могла бы сыграть уже в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы 2024 года. В первом отборочном этапе 13 групп, в одной из которых матчи пройдут с 27 сентября по 3 октября. И при наличии в этой группе таких «друзей» России, как Швеция, Польша, Латвия и Молдавия, трудно представить, как вообще матчи бы состоялись, «впихни» туда УЕФА наших.

Как решается эта проблема, наглядно показали поляки в первый месяц специальной военной операции, когда отказались играть с Россией уровне взрослых сборных стыковой матч отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре. И полякам за это ничего не было — только «халявный» проход в следующую стадию.

В остальных группах матчи пройдут в октябре и ноябре. По их итогам 13 команд, занявших первые места, попадут во второй групповой этап, который состоится весной следующего года. По его итогам определятся участники финальной части Евро. В любую из оставшихся 12 групп можно ввести Россию, но уже есть вопросы, как УЕФА собирается реагировать на бойкот матчей против нас.

Первыми уже выразили протест англичане, раскритиковавшие решение о допуске наших команд и заявившие, что не будут с ними играть. Забавно, что при этом Англия не брезгует находиться с Косово в одной группе вышеупомянутого отбора к юношескому Евро.

Далее ожидаемо встала в позу Украина — удивляет только, что она оказалась лишь второй среди отреагировавших. Странно, что до утра следующего дня после решения исполкома тянули с аналогичными заявлениями Польша и Прибалтика. Но и поляки не подвели, а от прибалтов пока отреагировала только Латвия. Хочется верить, что руководство УЕФА и лично президент организации Александр Чеферин были готовы к подобным демаршам, ведь наверняка будет ещё не один. Иначе не понятно, для чего они вообще заварили эту кашу.

Примечательно, что в исполком УЕФА входит англичанин Дэвид Гилл и поляк Збигнев Бонек. Причём оба ещё и вице-президенты организации, а Гилл её казначей, отвечающий за финансы. Вряд ли они голосовали за допуск россиян, противореча логике своих национальных ассоциаций. Тем интереснее узнать, кто поддержал это решение. Ясно только, что в ногу себе выстрелила Украина — президент её национальной федерации Андрей Павелко, также входящий в исполком УЕФА, в июне был помещён под стражу Шевченковским районным судом Львова по обвинению в мошенничестве и хищении средств, предназначенных для строительства завода по производству искусственной травы. И голосовать на исполкоме физически не мог.

Если УЕФА осознанно пошёл на такой шаг, как частичный разбан российского футбола, то либо он понимает, что отказников среди потенциальных соперников наших команд уже набирается минимум, либо готов наказывать этих отказников техническим поражением. В июне в интервью «Известиям» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил, что все национальные федерации футбола европейских стран в кулуарах уверяли, что не считают правильным бан России, но из-за давления со стороны своих правительств ничего не могут поделать.

Если это так, то можно надеяться, что сейчас большинство европейских стран постепенно устают от украинского кейса. К тому же, вряд ли УЕФА в восторге от возможных движений России в сторону Азии. Можно сколько угодно рассуждать, что соревнования в Европе без российских сборных и клубов не обеднеют в спортивном плане, но российский рынок слишком большой, чтобы так просто отдавать его азиатским коллегам. Особенно, если ФИФА не запретит Конфедерации футбола Азии принять в свой состав РФС.

А в последние месяцы российская сторона стала более активно заявлять об азиатском векторе. Если в 2022 году РФС активно дистанцировался от этого, то сейчас даже его вице-президент Денис Соловьёв активно выступает за движение в эту сторону, если от УЕФА не появится никакой конкретики. Еще раньше об этом открыто заявил член совета ФИФА Алексей Сорокин, который уже полтора десятилетия общается и ведёт разнообразные переговоры с чиновниками ФИФА и УЕФА и лучше многих других знает, чем они дышат. Он вряд ли стал бы делать такие заявления, не будучи уверенным в возможности пробиться в Азию.

Вряд ли УЕФА не следит за этими заявлениями и не понимает, что РФС не может бесконечно ждать конкретики по части условий разбана. И вот конкретика появилась. Не только по части допуска юношеских сборных России — по итогам того же заседания исполкома было официально постановлено, что взрослые команды из нашей страны вернутся в европейские соревнования только по окончании СВО. Об этом многие знали и раньше, но только сейчас это условие получило официальное оформление.

Пока не ясно, будут ли подробные разъяснения, что УЕФА подразумевает под окончанием СВО. Если там будет прописан вывод войск из новых регионов РФ — это одно. Если там будет прописано прекращение боевых действий, в том числе и на условиях нашей страны, когда руководство России сочтёт все задачи решёнными, то это другое.

Даже, если российских футболистов вернут в европейские соревнования на приемлемых для нашего государства условиях, это не вернёт им уже пропущенных турниров вроде ЧМ-2022 и Евро-2024, а также многочисленных юношеских и молодёжных первенств с клубными еврокубками. И не снимет вопросы о тотальном лицемерии ФИФА и УЕФА, у которых как ни в чём не бывало выступали на крупных турнирах сборные США и стран НАТО, участвовавших в бомбардировках Югославии, вторжении в Ирак и других вооруженных конфликтах последних десятилетий.

Но очевидно, что антироссийская истерия, пик которой пришёлся на весну 2022 года, начинает спадать. Свидетельство тому не только допуск российских юношей, но и отъезд на сборы судей по программе УЕФА нашего сильнейшего арбитра Сергея Карасёва, который, по слухам, скоро может быть допущен до работы на матчах еврокубков.

Негативом может быть то, что, такое частичное интегрирование российского футбола назад в европейский приведёт к отрезанию нас от потенциального дрейфа в сторону Азии. И что УЕФА сделал частичные уступки, чтобы привязать нас к себе, зародить в умах наших чиновников иллюзию сближения и оставить в подвешенном состоянии на несколько лет вперёд. Но реальную подоплёку последних решений мы узнаем в будущем, а пока можно порадоваться за соседей из Белоруссии, как ни в чём не бывало выступающих в футбольных соревнованиях под своим флагом. И даже недавнее требование Украины снять белорусов с ЧМ по пляжному футболу было проигнорировано — в ответ с него снялась сама Украина. И именно то, что белорусские футболисты, в отличие от других спортсменов своей страны, избежали санкций, даёт повод с оптимизмом смотреть на действия УЕФА в отношении России, а их бан наших рассматривать как следствие внешнего давления, а не собственную инициативу.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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