Больницу № 2 в Оренбурге отремонтируют к середине лета 2024 года

В Оренбурге к концу июня 2024 года планируют отремонтировать областную клиническую больницу № 2. Об этом сообщает ИА «Урал56.Ру» со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.

Речь идет о больнице, расположенной по улице Невельской, 24. Площадь здания составляет 3,43 тыс. кв. м, оно было построено в 1982 году.

Подрядчик должен привести в порядок внешние стены и входную группу, заменить кровлю, выполнить отделку фасада, ступеней, заменить в картотеке и тамбуре полы, привести в нормативное состояние системы пожарной сигнализации и оповещения, выполнять ряд других работ.

Максимальная стоимость контракта оценивается в 28,05 млн рублей. Больницу отремонтируют в рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения.