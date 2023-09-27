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В Москве заявили о координации специалистов США и Британии в атаке на Севастополь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами, заявила 27 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«22 сентября под ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств», — отметила она.

По ее словам, атака была произведена с помощью спутникового оборудования НАТО и самолетов-разведчиков.

«Реализовывалась (атака) с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами», — резюмировала Захарова.

Высоко лечу: кто стоит за атакой ВФУ на штаб Черноморского флота
В ходе удара были использованы данные самолетов-разведчиков НАТО, уверены эксперты

22 сентября Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один из осколков упал в гражданском секторе, около Русского драматического театра имени Луначарского.

Телеканал Sky News со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины сообщил, что для атаки на штаб Черноморского флота использовались британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Также, по данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, во время ракетной атаки в небе над Черным морем находился разведывательный Boeing P-8A Poseidon ВМС США.

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