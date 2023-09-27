ВМС Литвы передали Украине комплекты радиолокационного оборудования

Военно-морские силы (ВМС) Литвы передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) комплекты радиолокационного оборудования. Об этом в среду, 27 сентября, сообщают в пресс-службе министерства национальной обороны страны.

«Эта поддержка укрепит возможности Украины по морскому наблюдению и поможет лучше понять ситуацию на море. Для Украины <...> эти радиолокационные устройства будут важны не только для защиты ее территориальных вод, но и для обеспечения безопасности ее граждан», — прокомментировал ситуацию министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Кроме регулярного спонсирования военной техникой Литва также активно обучает украинских солдат, обеспечивает их лечение и реабилитацию, выделяет денежные средства в международные фонды поддержки страны.

Ранее, 23 августа, Вильнюс утвердил план помощи Киеву на €200 млн, а также рассчитывает поставить стране системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS.

До этого, 19 июля, Анушаускас сообщил, что Литва предложила сформировать международную коалицию, которая займется разминированием территории Украины. При этом он отметил, что это предложение не касается разминирования в прифронтовой полосе или в зоне боевых действий, так как это другой вид военных работ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.