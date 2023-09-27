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Лукашевич указал на экзистенциальную угрозу для ОБСЕ

Лукашевич: над ОБСЕ нависла самая серьезная экзистенциальная угроза
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Фото: постоянное представительство России при ОБСЕ
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Над Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) нависла самая серьезная с момента ее создания экзистенциальная угроза. Об этом 27 сентября заявил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

«Над ОБСЕ нависла самая серьезная с момента ее создания экзистенциальная угроза. Методично уничтожаются фундаментальные основы ее функционирования», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Лукашевич, в сложившихся условиях российская сторона пытается спасти ОБСЕ, а не разрушить ее.

«ОБСЕ не сможет урегулировать кризис на Украине»
Постпред России при организации Александр Лукашевич — о притеснениях русских в Прибалтике, атаках Украины и будущем объединения

Ранее в этот день Лукашевич сказал, что Запад на площадке ОБСЕ использует грязные приемы, в том числе угрозы в адрес российских дипломатов и даже призывы к предательству. По его словам, представители западных стран совсем перестали вести цивилизованные диалоги.

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