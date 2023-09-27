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Манекен с органами животных создали для обучения хирургов

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Фото: пресс-служба МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
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Тренажер для совершенствования навыков высокотехнологичных операций, которые выполняют через микроотверстия в коже пациента, разработали специалисты Учебного центра врачебной практики PraxiMedica Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

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Это манекен торса человека, в который с соблюдением всех анатомических принципов помещают комплексы органов животных. В итоге будущие хирурги тренируются на материале, максимально близком к реальному.

«Студенты будут работать на настоящих органах, которые сохраняют свою природную конфигурацию и структуру и размещены в манекене ровно так же, как и в теле человека», — рассказал «Известиям» специалист по управлению проектом УЦВП PraxiMedica Денис Шимановский.

Причем это не просто отдельно лежащие «детали», а в целом органокомплекс. Благодаря чему будущие хирурги на практике научатся ориентироваться в сплетениях сосудов, лимфоузлов и прочих важных структур, различать и отделять одни ткани от других. Также манекен оборудован устройством для симуляции кровотока.

Вместе с тем система оборудована двумя мониторами. На один из них выводится изображение с эндовидеокамеры, которую при операции помещают внутрь «организма» манекена. Она дает возможность врачу контролировать зону, где производится оперативное вмешательство.

Другой монитор предназначен для демонстрации видеоуроков. Изучая их, молодой специалист запоминает технику выполнения хирургических манипуляций и самостоятельно воспроизводит их на манекене. В помощь медику система оснащена голосовым управлением и чат-ботом.

Первый образец тренажера будет внедрен в практику уже в 2023 году. Он будет работать на базе учебного центра. Запуск серийного производства тренировочных комплексов будет запущен через 2–3 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Врачебное тело: для обучения хирургов создали манекен с органами животных

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