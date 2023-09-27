Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МО Украины заявил о намерении обсудить сотрудничество с Польшей
Экономика
Российские банки запустили оплату по QR-кодам через СБП за границей
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +20 градусов 27 сентября
Мир
В США допустили смягчение санкций против России в случае избрания Трампа
Экономика
Доля рыночной ипотеки в выдачах упала до 40–50%
Мир
В результате пожара в Ираке погибли 100 человек
Общество
Перевозка детей на электросамокате грозит штрафом до 5 тыс. рублей
Мир
В США заявили о неизменной позиции по поставкам ATACMS Украине
Экономика
«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45% своих импортных самолетов
Политика
Законопроект о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тыс. рублей внесут в Госдуму
Общество
За езду в пьяном виде на электросамокате может грозить штраф до 30 тыс. рублей
Мир
Захарова назвала «козлом отпущения» спикера палаты общин Канады Рота
Мир
Конгрессвумен Грин призвала положить конец украинскому конфликту
Мир
Депутат Рады назвал ошибочным призыв США провести реформы на Украине
Сюжет:

Киев упростил процедуру получения гражданства для иностранных наемников

На Украине иностранные наемники получат гражданство по ускоренной процедуре
0
Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев максимально упростил условия пребывания для иностранных наемников, которые вступили в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ввел ускоренную процедуру получения ими украинского гражданства. Об этом 26 сентября сообщила председатель Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко.

«Для таких людей (иностранных наемников. — Ред.) со своей стороны мы максимально упростили пребывание на Украине. То есть мы продлили срок пребывания на территории нашей страны, если он уже истек. Во-вторых, мы освободили их от необходимости оформлять документы на временное проживание», — приводит ее слова украинское издание «Цензор.НЕТ».

По данным Науменко, власти Украины условно приравняли военный билет к разрешению на временное проживание. Если иностранец будет и дальше нести службу в рядах ВСУ или если у него есть государственная награда или представление минобороны, то украинское гражданство можно получить в упрощенном порядке.

Непрочный тыл: ПВО Украины не может эффективно прикрывать свои объекты
В отдельных регионах военные части и промышленность начали обеспечивать электричеством за счет населения

Между тем 14 сентября газета The Daily Telegraph писала, что иностранные наемники на Украине, по всей видимости, начали чаще убивать друг друга на фоне бытовых конфликтов.

В середине июля в эфире телеканала ABC News австралийский наемник, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ, пожаловался на произвол со стороны украинских командиров. Австралиец добавил, что некоторым иностранным боевикам вообще не платят за их службу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023