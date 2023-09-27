Киев максимально упростил условия пребывания для иностранных наемников, которые вступили в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ввел ускоренную процедуру получения ими украинского гражданства. Об этом 26 сентября сообщила председатель Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко.

«Для таких людей (иностранных наемников. — Ред.) со своей стороны мы максимально упростили пребывание на Украине. То есть мы продлили срок пребывания на территории нашей страны, если он уже истек. Во-вторых, мы освободили их от необходимости оформлять документы на временное проживание», — приводит ее слова украинское издание «Цензор.НЕТ».

По данным Науменко, власти Украины условно приравняли военный билет к разрешению на временное проживание. Если иностранец будет и дальше нести службу в рядах ВСУ или если у него есть государственная награда или представление минобороны, то украинское гражданство можно получить в упрощенном порядке.

Между тем 14 сентября газета The Daily Telegraph писала, что иностранные наемники на Украине, по всей видимости, начали чаще убивать друг друга на фоне бытовых конфликтов.

В середине июля в эфире телеканала ABC News австралийский наемник, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ, пожаловался на произвол со стороны украинских командиров. Австралиец добавил, что некоторым иностранным боевикам вообще не платят за их службу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.