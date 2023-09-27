Онколог назвал первые симптомы рака легкого

Рак легкого является одним из самых опасных и распространенных онкологических заболеваний, а эффективность лечения во многом зависит от того, на какой стадии удалось его выявить. О том, какие симптомы могут указывать на развитие данной патологии «Известиям» 27 сентября рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Он отметил, что на начальных этапах, которые считаются наиболее благоприятными с точки зрения лечения, рак легкого не редко протекает бессимптомно. Поэтому здоровым людям важно проходить профилактические обследования хотя бы раз в два года.

«Тем не менее, и на начальных этапах развития заболевания пациент может почувствовать изменения в своем состоянии. Как правило, это могут быть не столь очевидные симптомы, которые нередко остаются без должного внимания. Человек может испытывать необъяснимую слабость, утомляемость, снижение работоспособности и аппетита, потерю веса и периодические подъемы температуры до субфебрильных показателей», — рассказал Серяков.

По его словам, по мере развития заболевания к этим симптомам может присоединиться непроходящий кашель, который со временем лишь нарастает. На более поздних стадиях может появляться одышка, боль в груди, кашель с кровью, осиплость голоса, поражение близлежащих лимфатических узлов (например, в области шеи и подмышечных впадинах).

«Считается, что 80% случаев рака легкого приходится на курильщиков с внушительным стажем. Достаточно опасным в этом плане является и пассивное курение. Также в группу риска входят те, кто занят на вредном производстве, сотрудники АЗС, строители, люди, проживающие в местности с высоким уровнем загрязнения атмосферы, пациенты с хроническими патологиями легких, а также те, у кого в семейном анамнезе присутствовали онкологические заболевания», — добавил Серяков.

Онколог отметил, что людям из группы риска следует уделять особое внимание своему образу жизни и названным симптомам, а также проходить профилактическим обследования как минимум раз в год.

1 сентября онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов рассказал, что есть определенные мутации в генах, которые передаются из поколения в поколение и увеличивают вероятность развития рака. По его словам, самыми распространенными мутациями из них являются BRCA1 и BRCA2.