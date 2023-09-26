Первая группа российских туристов прибыла в Иран по безвизовому режиму

Первая группа туристов из России прилетела в Иран по безвизовому режиму. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщил генеральный директор Управления по культурному наследию, народным промыслам и туризму провинции Садег Барзегар.

«Иностранные гости прибыли <...> сегодня в аэропорт имени Имама Хомейни в столице, были встречены делегацией Главного управления по туризму Мазендерана и остановились на ночь в Бабольсере [север Ирана]», — объяснил он.

Кроме того, Барзегар отметил, что основной целью данной поездки является привлечение внимания турагентств из России и стран СНГ.

22 сентября появилась информация, что таможенники оформили первую группу иранских туристов, которая прилетела в Россию в рамках двустороннего соглашения о безвизовых обменах. По информации ведомства, днем ранее авиарейсом Дубай – Минеральные Воды в Россию прилетела делегация из шести человек для изучения туристического потенциала Северо-Кавказского федерального округа.

С 1 августа 2023 года заработал механизм, предполагающий возможность безвизовых поездок для туристических групп между Россией и Ираном: теперь граждане смогут ездить в рамках группы до 50 человек, длительность пребывания не должна превышать 15 суток.

Также с 1 августа в РФ заработал упрощенный порядок для получения въездного документа. Теперь граждане 55 стран смогут посетить Россию по электронной визе сроком действия 60 дней с момента оформления. Выдают ее за четыре календарных дня. Приглашения или подтверждения документов планирующему прибыть в РФ не требуется.