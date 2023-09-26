Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве ограбили квартиру профессора американского университета
Экономика
Губернатор заявил о возобновлении работы завода Volvo в Калуге до конца года
Мир
Пентагон объявил о совместном производстве вооружений с Украиной
Мир
Блинкен призвал Азербайджан обеспечить безопасность населению Карабаха
Мир
Спикер палаты общин Канады подал в отставку из-за скандала с эсэсовцем
Мир
Не менее 125 человек погибли при взрыве топлива в Степанакерте
Мир
Власти Эстонии намерены называть Калининград Кёнигсбергом
Экономика
МЭР спрогнозировал укрепление рубля до 87,5 за доллар в июне 2024 года
Мир
Еврокомиссия назвала целью санкций ущерб экономике России
Мир
Депутат бундестага потребовал остановить поставки оружия Киеву из-за диверсий на СП
Мир
Миротворцы РФ оказали помощь 22 пострадавшим от взрыва в Степанакерте
Общество
Собянин заявил о готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону
Политика
Мишустин заявил об укреплении связи РФ с Белоруссией из-за санкций
Пресс-релизы
«Триколор» покажет турецкий сериал о знаменитом правителе государства Сельджукидов

Известные спортсмены провели занятие по академической гребле в Крылатском

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Крылатском прошел мастер-класс по академической гребле «Российская лодка энергии». Занятие провели известные российские спортсмены.

Вице-президент Федерации гребного спорта России Антон Заруцкий отметил, что прошедшее мероприятие решили устроить спонтанно. «Мы очень рады презентовать наш вид спорта в таком формате, показать, что из себя представляет гребной спорт. Дать возможность людям сесть в лодки, подержать весла, погрести и даже немножечко посоревноваться между собой», — добавил он.

Организаторами выступили Федерация гребного спорта России и Российский экспортный центр (РЭЦ). Мастер-класс состоялся в рамках презентации национального бренда «Сделано в России».

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина рассказала о связи спорта и экспорта. «Российские экспортеры так же, как и российские спортсмены в честной конкурентной борьбе завоевывают экспортные рынки, и побеждают сильнейшие», — сказала она.

По словам Никишиной, спортивные достижения страны, достижения в области культуры, экспортные товары «вместе формируют образ», который объединяется под зонтичным брендом «Сделано в России».

Мастер-класс провели после Международной Владивостокской регаты, которая прошла в рамках Восточного экономического форума. Во время регаты запустили акцию «Российские товары — для чемпионов». Проект направлен на продвижение отечественной продукции под брендом «Сделано в России».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023