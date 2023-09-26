Известные спортсмены провели занятие по академической гребле в Крылатском

В Крылатском прошел мастер-класс по академической гребле «Российская лодка энергии». Занятие провели известные российские спортсмены.

Вице-президент Федерации гребного спорта России Антон Заруцкий отметил, что прошедшее мероприятие решили устроить спонтанно. «Мы очень рады презентовать наш вид спорта в таком формате, показать, что из себя представляет гребной спорт. Дать возможность людям сесть в лодки, подержать весла, погрести и даже немножечко посоревноваться между собой», — добавил он.

Организаторами выступили Федерация гребного спорта России и Российский экспортный центр (РЭЦ). Мастер-класс состоялся в рамках презентации национального бренда «Сделано в России».

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина рассказала о связи спорта и экспорта. «Российские экспортеры так же, как и российские спортсмены в честной конкурентной борьбе завоевывают экспортные рынки, и побеждают сильнейшие», — сказала она.

По словам Никишиной, спортивные достижения страны, достижения в области культуры, экспортные товары «вместе формируют образ», который объединяется под зонтичным брендом «Сделано в России».

Мастер-класс провели после Международной Владивостокской регаты, которая прошла в рамках Восточного экономического форума. Во время регаты запустили акцию «Российские товары — для чемпионов». Проект направлен на продвижение отечественной продукции под брендом «Сделано в России».