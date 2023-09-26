Хакеры заявили о взломе Sony

Хакеры из Ransomed.vc заявили, что им удалось взломать системы Sony, об этом сообщило издание Cyber Security Connect. Участники группы угрожают продать всю информацию о компании, передает телеканал «Известия». Цена за данные не указана, но хакеры предоставили свои контакты для связи. В качестве доказательств взломщики опубликовали скриншоты якобы с файлами компании. Участники группировки заявили, что получили 6 тыс. документов. Хакеры уже назначили дату раскрытия данных — 28 сентября. Если файлы никто не купит, их выложат в открытый доступ. Sony пока официально не подтвердила факт взлома.

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