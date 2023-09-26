Центробанк может передать хранение своих наличных коммерческим банкам

ЦБ может передать хранение своих наличных банкам. Нововведение заработает не раньше 2025 года, сообщает телеканал «Известия». Регулятор стремится сэкономить на перевозке и пересчете денег. Банки получат больше ликвидности на случай скачков спроса на наличные. ЦБ проводит оптимизацию своих кассовых центров. Сейчас на всю страну насчитывается 58 хранилищ. Работать с запасами ЦБ смогут только крупные банки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.