Налог на сверхприбыль хотят ввести для нефтегазовых компаний

Нефтегазовый сектор могут обязать платить налог на сверхприбыль. Законопроект внесут в Госдуму 26 сентября, сообщает телеканал «Известия». Авторы считают несправедливыми льготы для добывающей отрасли. Компании могут освободить от уплаты разового сбора в бюджет. Закон был принят в августе 2023 года. Налог платится с разницы между прибылью в 2018 и 2021–2022 гг. Сбор касается бизнеса с прибылью более 1 млрд рублей. Для нефтегазового сектора и угледобычи сделали исключение. Отрасли попали в льготный список правительства. Кроме нефтяников освобождение получили малый бизнес и сельхозкомпании.

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