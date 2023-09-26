Скончался актер сериала «Секс в большом городе» Дэвид Маккаллум

Шотландский актер Дэвид Маккалум скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщило издание Variety 25 сентября со ссылкой на сына артиста Питера Маккаллума.

«Он был самым добрым, крутым, терпеливым и любящим отцом. Он всегда ставил семью превыше себя. Он с нетерпением ждал любой возможности пообщаться со своими внуками, и с каждым из них у него была уникальная связь», — приводит его слова сайт kp.ru.

Отмечается, что скончался артист в больнице от естественных причин, пишет Life.ru.

Дэвид Маккаллум родился в 1933 году в Глазго, в лондонском театре начал играть в 17 лет. В начале 1960-х годов перебрался в США, где начал сниматься в кино.

Наибольшую известность ему принесла роль сотрудника КГБ Ильи Курякина в сериале «Агенты А. Н. К. Л.», съемки которого проходили с 1964 по 1968 год, сообщает телеканал «360». Помимо этого, Маккаллум также снимался в таких сериалах, как «Секс в большом городе», «Вавилон 5», «Морская полиция: Спецотдел». Также он известен своими ролями в таких кинокартинах, как «Мистер и Миссис Смит», «Большой побег», «Бэтмен: Рыцарь Готэма». Всего за свою жизнь он сыграл свыше 110 ролей.