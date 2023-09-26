Economist рассказал о желании Киева получить аналог ракет «Калибр»

Украина хочет получить аналоги российских ракет «Калибр» и Х-101, пишет 25 сентября журнал The Economist.

Об этом изданию рассказал источник в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил такие качества ракет, как скорость, маневренность и скрытность, которые делают сложным их перехват.

Собеседник также рассказал, что Украина уже получила новые ракеты, имея в виду Storm Shadow, и разведданные, которые позволяют наносить удары по целям, когда это становится возможным.

Ракеты «Калибр» и Х-101 имеют дальность стрельбы в несколько сотен километров. Они способны поражать наземные и морские цели.

22 сентября телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя конгресса сообщил, что президент США Джо Байден уведомил украинского лидера Владимира Зеленского, что готовится передать Киеву небольшую партию оперативно-тактических ракет ATACMS, которые могут запускаться из реактивных систем залпового огня HIMARS на расстояние до 300 км.

Ранее, 21 сентября, Байден по итогам переговоров с Зеленским в Белом доме заявил, что был утвержден новый пакет военной помощи Украине от США. В тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в него не войдут оперативно-тактические ракеты ATACMS. Он отметил, что президент Байден в итоге решил не поставлять ATACMS, но такая возможность рассматривается в будущем. Пока же США поставят Киеву значительные средства ПВО и кассетные боеприпасы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.