27 сентября — Воздвижение Креста Господня: в чем смысл праздника

Православные христиане 27 сентября отмечают Воздвижение Креста Господня. Это двунадесятый праздник, который связан с событиями, произошедшими через три века после воскресения Христова. Для верующих это знаменательная дата, символизирующая торжество христианства и окончание темных времен. Об истории и традициях праздника «Известиям» рассказал священник храма святителя Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

Воздвижение Креста Господня – 2023: история

Празднование связывают с обретением в 326 году важнейшей христианской реликвии — креста, на котором был распят Иисус Христос. Пришедший к власти в начале столетия император Константин Великий издал Миланский эдикт, прекративший многовековые гонения на христиан.

«Это праздник торжества христианства, поскольку после воскресения Христова христиане почти три века жили в условиях языческих гонений. Этих гонений было много, они были часто кровавыми, изнурительными, жестокими. Несмотря на это, христианство всё равно неуклонно распространялось, несмотря на тюрьмы, казни, ссылки и издевательства. И вот в IV веке от Рождества Христова с приходом к власти Константина Великого христианство стало главной религией, а язычество ушло», — рассказал священнослужитель.

Император задался целью восстановить христианские святыни и поручил своей матери, царице Елене, разыскать крест, на котором встретил смерть Спаситель.

В ходе раскопок на Голгофе были найдены три креста, гвозди и табличка с именем Иисуса. Табличка лежала отдельно, поэтому, чтобы определить подлинность святыни, каждый из крестов по очереди прикладывали к тяжело больной женщине. Когда третий крест коснулся ее, произошло чудесное исцеление.

Весть о найденной реликвии стремительно распространилась, и когда крест прибыл в Иерусалим, посмотреть на него собрались толпы христиан. Тогда патриарх Макарий поднял крест над головой, продемонстрировав его прихожанам.

«Этот крест был торжественно воздвигнут вверх над огромным собранием народа, народ был осенен этим крестом. И затем крест был поставлен в базилику, недавно построенную, Воскресения Христова, и с тех пор каждый год празднуется эта дата — торжество христианства после многих лет гонений и притеснений», — рассказал Савченко.

Воздвижение Креста Господня – 2023: значение и традиции

У праздника двойственное значение — с одной стороны, христиане ликуют и вспоминают чудесное обретении реликвии, с другой — скорбят о страданиях Христа и его мученической смерти за отпущение грехов человечества.

«Так как почитается Крест Христов и страдания Христовы, установлен постный день, причем даже если этот праздник выпадает на воскресенье, всё равно этот день постный. Не полагается шумно праздновать, веселиться. Это не праздник веселья, это праздник тихой радости», — уточнил митрополит.

Дню торжества предшествует всенощное бдение, а утром прихожане собираются на службу в церкви с торжественным выносом Креста. Святыню, которая есть в каждом храме, подносят верующим для поклонения и устанавливают на аналое. Там святыня покоится до конца дня.

В народе праздник связан с уборкой урожая и окончательным завершением сезона. Огороды и грядки готовят к зиме, а собранные плоды консервируют на зиму.

Воздвижение Креста Господня – 2023: что можно и нельзя делать

Светлый праздник не приемлет ссор, скандалов и выяснений отношений. Зло, причиненное ближнему, может вернуться троекратно. Также нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и нагружать себя домашними обязанностями, кроме готовки.

По народным поверьям, не стоит в день праздника давать кому-либо деньги в долг. Считается, что такая щедрость может привести к серьезным убытком. Зато в день Воздвижения принято дарить близким людям крестики, служащие оберегами от несчастий и злых помыслов.

Ранее «Известия» рассказывали о смысле и традициях другого светлого праздника, который верующие будут отмечать в октябре, — Покрова Пресвятой Богородицы.