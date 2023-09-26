Уникальный концерт с участием певчих птиц пройдет в Подмосковье

Концерт «Флейта. Cello. Рояль и певчие птицы» пройдет в музее «Новый Иерусалим» (городской округ Истра) в воскресенье, 1 октября. В программе примут участие русские канарейки, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

На мероприятии прозвучат произведения С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского, А. Пьяцоллы, В. Монти и других композиторов. Подпевать музыкантам на концерте будут птицы.

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», пернатые сами «выбрали» произведения из концертной программы. На протяжении нескольких недель они ежедневно слушали полюбившуюся им музыку в записи.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Москве было продано более половины билетов на «Симфоническую панк-сказку «Король и Шут» за первую неделю после старта продаж. На шоу выступят 120 музыкантов Imperial Orchestra.