В Рослесинфорге посчитали, сколько деревьев приходится на одного россиянина

По данным «лесной переписи» — государственной инвентаризации лесов, которую проводит Рослесинфорг, в России растет почти 541 млрд деревьев. Таким образом, в среднем на одного жителя страны их приходится около 3 тыс. штук, или 7 га земель лесного фонда. Об этом 27 сентября «Известиям» сообщила пресс-служба Рослесинфорга.

Среди регионов по количеству деревьев на одного жителя лидерами стали преимущественно субъекты Крайнего Севера, где на огромных территориях труднодоступного и неосвоенного леса проживает малое количество людей. Так, например, на одного жителя Якутии приходится почти 90 тыс. деревьев. Ровно половина всей территории республики покрыта лесами, в основном это лиственницы, сосны и березы. Всего в Якутии произрастает 93,3 млрд деревьев, и это самое большое количество деревьев среди регионов России. Далее расположились Республика Коми, где на одного жителя приходится около 35 тыс. деревьев. Девственные леса Коми являются реликтовыми и одними из самых древних в стране, леса занимают больше 70% территории региона, где, по данным Рослесинфорга, зафиксировано более 26 млрд деревьев, практически каждое второе из них — это ель, а каждое пятое — сосна или береза.

Больше 25 тыс. деревьев на одного жителя приходится в Чукотском автономном округе, Вологодской области и Камчатском крае. На Чукотке растет более 1,3 млрд деревьев, а лесом покрыто около 7% округа, в основном это лиственницы. Леса Вологодчины покрывают больше 70% территории региона, это порядка 30 млрд деревьев, самые часто встречаемые породы — березы, ели и осины. Камчатский край представлен 7,7 млрд деревьев, лесом покрыто чуть меньше половины территории края. Как правило, это низкорослые деревья, например береза каменная, кедровый и ольховый стланики.

В целом больше 20 тыс. деревьев на одного жителя региона приходится в Хабаровском крае, Архангельской области, Красноярском крае и Республике Карелия. А больше 10 тыс. деревьев — в Иркутской, Амурской, Томской и Магаданской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Забайкальском крае, республиках Тыва и Бурятия.

В самом густонаселенном и урбанизированном регионе страны — Московской области на одного жителя приходится 180 деревьев, что говорит о высоком качестве жизни и качестве окружающей среды.

Меньше всего деревьев на одного жителя зафиксировано в Калмыкии — восемь штук, Саратовской области — 20 штук, Ставропольском крае — 28 штук, Ростовской и Астраханской областях — по 33 штуки. Эти регионы малолесные, склонные к опустыниванию.

Помимо Якутии, больше всего деревьев растет в Красноярском крае — 63,7 млрд штук, Иркутской области — 46 млрд, Вологодской области — 30,3 млрд, Хабаровском крае — 30 млрд деревьев. Меньше всего деревьев в Калмыкии — 2,3 млн штук.

В начале октября сообщалось, что около 160 тыс. молодых деревьев высадят на территории Калужской области в течение осени. Восстановление лесов проходит уже пятый год под эгидой нацпроекта «Экология», который объединяет сотни тысяч волонтеров России.