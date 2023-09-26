Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области из-за риска пожаров

Синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Свердловской области. В ближайшее время в регионе прогнозируют высокую пожароопасность.

По данным Уральского гидрометцентра, на отдельных территориях возможен чрезвычайный класс горимости леса. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Лесные пожары зарегистрированы в районах Ревды, Нижнего Тагила, в Верхнем Дуброво, а также недалеко от Асбеста. Кроме того, множество возгораний выявлено на севере Свердловской области. Запах дыма от пожаров уже дошел до Тюменской области.

За минувшие сутки лесные пожары ликвидировали в 24 регионах России. Огнем пройдена площадь 574 га. На утро 26 сентября в 16 регионах действовало 44 пожара, наибольшее количество — в Свердловской области.