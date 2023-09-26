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Посол Эфиопии в РФ сообщил о производстве Lada для африканского рынка

Посол: автомобили Lada будут производиться в Эфиопии для африканского рынка
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Эфиопия откроет на своей территории производство российских автомобилей Lada для рынка Африки. Об этом 26 сентября заявил ТАСС посол Эфиопии в России Чам Угала Урят.

«Российские автомобили Lada мы увидим в ближайшей перспективе в соседних странах, ведь они (АвтоВАЗ. — Ред.) уже подписали контракт с одной из эфиопских компаний. Эти автомобили будут производиться в Эфиопии», — сказал он.

По словам дипломата, поставки российских автомобилей могут быть направлены, например, в Судан и Южный Судан, Кению и Сомали. Он добавил, что выражает надежду на начало производства в ближайшем будущем.

Посол отметил, что на данный момент другие российские автопроизводители также проявляют интерес «к поездке в Эфиопию для строительства сборочных линий» — в частности, еще две компании проводят консультации с эфиопской стороной по этому вопросу.

«КамАЗ и ВАЗ проявили интерес к строительству сборочных линий в Эфиопии»
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Ранее, 12 сентября, Чам Угала Урят уже заявлял «Известиям», что некоторые российские автоконцерны, в том числе АвтоВАЗ и КамАЗ, рассматривают возможность наладить производство автомобилей в Эфиопии.

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