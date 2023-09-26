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Врач назвала портящие зрение ежедневные привычки

Офтальмолог Миргородская: привычка работать лежа может испортить зрение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Проблемы со зрением нередко бывают связаны с генетической предрасположенностью. Однако есть и другие факторы, в том числе и распространенные повседневные привычки, которые способствуют ухудшению зрения. О них «Известиям» 26 сентября рассказала врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

Одним из таких факторов, по ее словам, является повышенная нагрузка на глаза вблизи.

«Комфортные условия работы зрительной системы создаются, только когда мы смотрим вдаль. И чем больше зрительная нагрузка вблизи, тем более серьезная нагрузка приходится на мышцы глаз. Поэтому нужно обязательно делать перерывы при работе за компьютером или, например, во время чтения. Поработав или почитав час, нужно хотя бы на 5–10 минут отвлечься и перевести взгляд вдаль», — рассказала Миргородская.

Кроме того, негативное влияние оказывает и зрительная нагрузка в условиях пониженной или повышенной освещенности, которая увеличивает напряжение, приводит к спазму мышц и синдрому сухого глаза. В связи с этим работать необходимо в условиях оптимальной освещенности, подчеркнула врач.

«Еще одной вредной для глаз привычкой является чтение и работа за компьютером лежа. При работе в таком положении усиливается напряжение в мышцах шеи, может ухудшаться кровоснабжение головы, шеи и глаз. Кроме того, глазные мышцы получают большую нагрузку — при взгляде под углом им приходится «дорабатывать» изображение. Поэтому работы или чтения лежа лучше избегать», — добавила офтальмолог.

Также она рассказала, что для здоровья глаз важно поддерживать в организме достаточный уровень дофамина и витамина D, которые замедляют развитие близорукости.

«В достаточном количестве дофамин и витамин D вырабатываются только во время прогулок при дневном свете не менее двух часов. Тем, кто подвержен их недостатку, рекомендуется восполнять дефицит при помощи аптечных средств. Но только после консультации с врачом», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, важно следить за своим гормональным фоном и уровнем сахара в крови. Помочь в этом могут регулярные обследования.

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В июле Миргородская рассказала, что большинство офтальмологических заболеваний сопровождается яркой клинической картиной с характерными жалобами, но некоторые из них, в том числе способные привести к слепоте, могут долгое время никак себя не проявлять и обнаруживаются уже на поздних стадиях.

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