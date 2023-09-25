Развожаев заявил о сбитой ракете возле аэродрома Бельбек
Возле аэродрома Бельбек сбита одна ракета. Об этом 25 сентября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Наши военные отражают ракетную атаку. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек. Работа продолжается», — написал он в Telegram.
Спустя семь минут Развожаев заявил об отбое воздушной тревоги, объявленной ранее в этот день.
До этого, 23 сентября, губернатор сообщил, что в Севастополе сработала система ПВО. Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки.
22 сентября Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один из осколков упал в гражданском секторе, около Русского драматического театра имени Луначарского.
«Известия» публиковали кадры последствий ракетного удара. На них были видны клубы дыма. Вечером того же дня Развожаев сообщил, что пожар в здании штаба Черноморского флота локализован.
Телеканал Sky News со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины сообщил, что для атаки на штаб Черноморского флота использовались британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Украинские военные пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.