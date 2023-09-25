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Развожаев заявил о сбитой ракете возле аэродрома Бельбек

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Фото: РИА Новости
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Возле аэродрома Бельбек сбита одна ракета. Об этом 25 сентября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Наши военные отражают ракетную атаку. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек. Работа продолжается», — написал он в Telegram.

Спустя семь минут Развожаев заявил об отбое воздушной тревоги, объявленной ранее в этот день.

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До этого, 23 сентября, губернатор сообщил, что в Севастополе сработала система ПВО. Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки.

22 сентября Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один из осколков упал в гражданском секторе, около Русского драматического театра имени Луначарского.

«Известия» публиковали кадры последствий ракетного удара. На них были видны клубы дыма. Вечером того же дня Развожаев сообщил, что пожар в здании штаба Черноморского флота локализован.

Телеканал Sky News со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины сообщил, что для атаки на штаб Черноморского флота использовались британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Украинские военные пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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