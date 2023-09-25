Денежные выплаты начали получать пострадавшие от наводнения в Приморском крае

Большинство (94%) пострадавших от наводнения в Приморском крае получили единовременные выплаты, сообщили в пресс-службе правительства региона. Финансовая поддержка была оказана более чем 32 тыс. людей, сообщает телеканал «Известия». Сумма выплат в зависимости от ущерба составляла от 10 тыс. до 100 тыс. рублей. По 100 тыс. рублей получили почти 7 тыс. жителей. Всего выплачено уже более 1,2 млрд рублей, в работе на данный момент остается 2,1 тыс. заявлений. Также местные власти намерены обеспечить пострадавших необходимой продукцией в преддверии зимы. Сильные дожди в августе привели к серьезным подтоплениям в Приморском крае. Из-за обильных осадков пострадалo более 5 тыс. домовладений, серьезный урон нанесен сельскому хозяйству, дорожной инфраструктуре, социальным объектам.

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