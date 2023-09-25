Завершились учения Тихоокеанского флота

Силы Тихоокеанского флота завершили тактические учения «Финвал-2023», о чем сообщили в Минобороны России. В тренировках приняло участие порядка 10 тыс. бойцов, было задействовано более 50 единиц боевой техники, сообщает телеканал «Известия». Российские военнослужащие отработали ракетные удары по группировкам кораблей условного противника и провели артиллерийские стрельбы. Также прошли учения по противовоздушной, противолодочной и противодесантной обороне. Подобные учения будут проводиться на постоянной основе.

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