В Ереване на утренней акции протеста задержали более 160 человек

В Ереване в понедельник возобновились протесты. Активисты перекрывали улицы в центре города. Силы правопорядка задержали более 160 человек, передает телеканал «Известия». Отмечается, что задерживали даже тех, кто организованно шел в колоннах по тротуарам и не препятствовал движению транспорта.

Ранее сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна арестовали на месяц. Об этом сообщил его адвокат Александр Кочубаев. Левон Кочарян обвиняется в применении насилия к полицейским во время протестных акций в Ереване. Митингующие требуют отставки действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протесты в Армении вспыхнули 19 сентября. Обстановка в столице республики обострилась из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Ранее Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических мероприятий» в регионе.

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