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Действие особого противопожарного режима возобновили в Пензенской области

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В Пензенской области возобновили действие особого противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства.

«24 сентября 2023 года принято решение о продлении действия особого противопожарного режима на территории Пензенской области», — говорится в сообщении.

Решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, класс пожарной опасности повысится до высокого и чрезвычайного. С 26 по 29 сентября в регионе ожидается теплая и сухая погода, в связи с которой возрастает риск возникновения пожаров.

Как уточняет ИА «Пенза-Пресс», нарушение правил пожарной безопасности предусматривает административную ответственность и наказание в виде штрафа в размере до 2 млн рублей.

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