У рубля два курса

Глава Минэкономразвития Максим Решетников посоветовал стабилизировать рубль с учетом опыта Китая. Там рынок юаней подразделяется на внутренний и внешний, но тем не менее курс на них остается практически одинаковым.

Подобный механизм министр считает более эффективным, чем продажа валютной выручки. Ведь экспортеры уже возвращают в Россию до 85% иностранных доходов, но на курс рубля эта ситуация большого влияния не оказывает.

Что же представляет собой «китайская модель»? В КНР действительно устанавливается два обменных курса юаня — внутренний, который на валютных биржах мира торгуется под кодом CNY и устанавливается ежедневно Народным Банком Китая, и внешний, под кодом CNH, который устанавливает Управление денежного обращения Гонконга (при этом в Гонконге существует своя денежная единица — гонконгский доллар).

Сделки с «внутренним» юанем (или жэмниньби, что в переводе означает «народная валюта») в материковом Китае проводятся на биржах в пределах плюс-минус 2% от установленного Народным Банком Китая курса на конкретный день. При этом «внутренняя» валюта КНР вовсе не замкнутая денежная единица, которая обращается исключительно внутри Китая. Она торгуется на всех мировых биржах.

Сделки же с «внешним» юанем, которые заключаются преимущественно в Гонконге, проводятся практически по рыночному курсу, при минимальном регулировании со стороны гонконгского финансового ведомства.

Разница между стоимостью «внутренней» и «внешней» валюты практически незаметна. Так, на сегодня за доллар США на мировых биржах дают 7,3111 «внутренних» китайских юаней (CNY) и одновременно 7,3108 «внешних» юаней (CNH).

Причина существования в КНР двух обменных курсов кроется в особенности китайской экономики, которая с момента юридического вхождения Гонконга в состав страны в 1997 году устроена по особой модели «одна страна — две системы». «Разделение» юаня на «внутренний» и «внешний» произошло только в 2009 году (до этого материковый Китай и Гонконг торговали друг с другом в долларах США и других мировых резервных валютах).

«Внешний» курс юаня (CNH) появился в 2009 году, чтобы упростить расчеты между двумя частями этой страны, а также — с контрагентами по всему миру.

Если иностранцы торгуют с материковым Китаем, они открывают счета во «внутреннем» юане (CNY). Если платежи проводятся в адрес банков и компаний, зарегистрированных в Гонконге, то открывают счета в «офшорном» юане (CNH).

Можно ли такую же модель внедрить в России, разделив обменный курс рубля на некие «внутренний» и «внешний»? Теоретически можно, но пока непонятно, каким образом будет устанавливаться их стоимость. В Китае механизм связан с национальной особенностью «одна страна — две системы», но такой особенности у России нет. Как практически внедрить такой механизм у нас по китайскому образцу — загадка.

Возможно, в России получилось бы создать отдельную «внешнюю» нацвалюту по аналогии с советским переводным рублем. Но нужно помнить, что в СССР не только не было свободного валютного рынка, но и любые операции физлиц с иностранными деньгами были вне закона и карались по уголовной статье. «Двойной» курс, получается, обречен быть изначально нерыночным.

Если Минэк допускает, что для стабилизации рубля могут быть использованы нерыночные методы, почему бы сразу не зафиксировать обменный курс на каком-либо одном уровне и не сделать валютный рынок в России чисто формальным? С учетом того что в России рынок форекс крайне ограничен для доступа к нему физлиц, нельзя исключать, что вариант введения фиксированной стоимости нацвалюты власти как минимум рассматривают.

Есть зарубежный опыт, например Азербайджана или Туркменистана, где обменные курсы национальных валют жестко фиксированы. Это не мешает Азербайджану, например, быть страной с быстроразвивающейся и вполне рыночной экономикой (при этом она, как и Россия, — экспортер углеводородов).

На такую крайнюю меру российские власти сегодня вряд ли пойдут. Хотя наверняка какие-то новые административные механизмы контроля за валютным рынком до конца года будут введены.

На наш взгляд, гораздо более эффективной мерой мог бы стать скорейший запуск цифрового рубля и его применение в том числе и в международных расчетах. А также — создание наднациональной торговой валюты БРИКС, которая уменьшила бы потребности экономики России в денежных единицах недружественных стран для оплаты импорта.

Автор — ведущий аналитик Freedom Finance Global

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