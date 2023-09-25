Эксперты составили список сомнительных онлайн-педагогов

Некачественное бизнес-образование и коучи-мошенники лишают экономику страны до половины новых потенциально успешных стартапов. Об этом сегодня на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» заявил Сергей Гришин — лидер Российского движения за честную независимую оценку качества образования (Ч.Е.С.Н.О.К).

Также на пресс-конференции выступили: первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, политический деятель Константин Калачев и предприниматель Юрий Дорохов.

«Теневой оборот в сфере онлайн-образования исчисляется десятками миллиардов рублей в год», — подчеркнул Сергей Гришин.

По его словам, проблема не только в уклонении от налогов. По оценке Ч.Е.С.Н.О.К., примерно каждый второй онлайн-преподаватель в сфере бизнеса не имеет нужного опыта в деловой сфере и педагогической квалификации. В результате потенциальные предприниматели получают некачественное образование. В лучшем случае они теряют мотивацию к открытию своего дела. В худшем случае — совершают критические ошибки, которых можно было бы избежать. Многие «подсаживаются» на бизнес-тренинги и курсы, как на своего рода социальные наркотики. Такие люди попадают в бесконечный цикл тренингов и могут откладывать открытие своего собственного дела годами — либо сами становятся в итоге такими же инфожуликами.

Эксперты движения Ч.Е.С.Н.О.К. представили списки интернет-преподавателей, не вызывающих у них доверия.

«Мы проанализировали более 200 инфобизнесменов. В ряде случаев подтвердить у них наличие успешного предпринимательского опыта не удалось, хотя сами они заявляют об обратном. Как можно доверять человеку, рассказывающему о своих успехах в бизнесе и обещающему за деньги поделиться своим опытом, если этого опыта нет или он не успешен?» — пояснил Сергей Гришин.

По его словам, всем, кто вызвал недоверие экспертов движения, были направлены запросы с просьбой подтвердить публичные заявления и обещания. Те, кто отказался предоставить такие подтверждения или проигнорировал запросы, попали в список коучей, не вызвавших доверия Ч.Е.С.Н.О.К. Негативные отзывы получили такие инфобизнесмены, как Гусейн Гасанов, Аяз Шабутдинов, Максим Темченко, Динат Гумеров, Сергей Косенко и другие. Среди них оказались фейковые фигуры — в ряде случаев оказалось, что популярные в Сети преподаватели вообще не являются реально существующими людьми.

Всего в список вошли 30 популярных в сети инфобизнесменов, чьи опыт и квалификацию подтвердить не удалось.

Также был представлен список преподавателей, которым, по мнению Движения Ч.Е.С.Н.О.К, можно доверять. В него вошли такие инфобизнесмены, как Игорь Рыбаков, Радислав Гандапас, Игорь Манн, Павел Гительман, Арина Хромова и другие.

Как рассказал Сергей Гришин, главным критерием включения онлайн-преподавателей в один или другой список была возможность подтверждения опыта в бизнесе, наличия успешных проектов за пределами коучинга. Также учитывались отзывы учеников онлайн-преподавателей.

Движение Ч.Е.С.Н.О.К. пообещало продолжить работу по анализу качества бизнес-образования в интернете в сером сегменте этой области.

«Также мы будем работать над созданием системы защиты интересов российских граждан, потерявших свои время и деньги из-за недобросовестных онлайн-преподавателей. Мы уверены, что предпринимательская инициатива, готовность работать, создавать рабочие места, реализовывать новые проекты — основа успешности экономики страны. Те, кто отвлекают от этой задачи начинающих предпринимателей или дают им некачественные знания, не заслуживают общественного одобрения», — подчеркнул Сергей Гришин.