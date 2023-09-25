Аудиоархив Иосифа Бродского продадут на аукционе

На торги аукционного дома «Литфонд» выставлен архив из 14 аудиокассет с записями поэта Иосифа Бродского и его близкого окружения за период 1978–1990-е годы. Среди них — домашние записи, которые никогда ранее не публиковались. Об этом 25 сентября «Известиям» сообщили в аукционном доме.

Наибольший интерес представляют кассеты с записями чтения Бродским своих произведений. Самая ранняя из них датирована 6 марта 1978 года и содержит авторское чтение «Новых стансов к Августе», «Любви», «Натюрморта», «Семи лет спустя», «Дидоны и Энея», «Двух часов в резервуаре», «Сретенья».

На второй стороне кассеты содержится «домашняя» запись, сделанная в 1980-х, на которой Бродский читает стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку...», «Усталый раб...», «Снег пуст, оставляя...», «То не муза...» и другие.

Примечательна и еще одна «домашняя» запись того же периода — с размышлениями Бродского о революционере Льве Троцком, воспоминаниями о писательнице Надежде Мандельштам и диалогом с британским филологом Дианой Майерс, которая также выступала адресатом ряда его стихотворений.

«Архив принадлежал известному журналисту из близкого окружения Иосифа Бродского. Самое ценное в выставленном аудиоархиве — то, что многие материалы, собранные для подготовки различных передач и интервью с поэтом, остались в рабочем и неопубликованном виде. То есть часть информации абсолютно точно нигде не использовалась» — сказал гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров.

7 сентября стало известно, что рояль Yamaha, ранее принадлежавший лидеру группы Queen Фредди Меркьюри, продали на торгах аукционного дома Sotheby's за £1,74 млн ($2,2 млн). Рояль принадлежал музыканту с 1975 года и до самой его смерти в 1991 году. Меркьюри купил кабинетный рояль Yamaha G2 за £1 тыс. Именно на нем, как сообщил аукционист Оливер Баркер, была написана Bohemian Rhapsody.