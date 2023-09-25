В Звенигороде арестован зарезавший прохожего из-за лая собаки

В Звенигороде 25 сентября арестован мужчина, зарезавший прохожего из-за лая собаки, сообщает корреспондент «Известий».

Мужчина сотрудничает со следствием и признал свою вину.

Супруга задержанного убийцы сообщила о сожалении ее мужа в содеянном поступке.

По словам жены погибшего, злоумышленник вступил в словесную перепалку с супружеской парой около многоквартирного дома, ударил женщину по лицу, после чего схватил нож. Владельца животного нападавший ударил ножом несколько раз. Спустя час он умер в реанимации.

Убийца скрылся с места преступления, но был задержан полицейскими. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.