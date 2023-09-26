Что смотрят мужчины: «Неудержимые 4» возглавили прокат

Триумфальное возвращение «боевых старичков» в «Неудержимых 4» сместило с пьедестала мелодраму «После. Навсегда», которая была лидером проката в прошлый уикенд. Семейный сегмент к середине осени начинает проседать: «Баба Яга спасает мир» и «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» опустились на нижние строчки топ-10 ЕАИС. Оценить успех неофициально вышедших в кино «Барби» и «Оппенгеймера» можно по короткометражкам предсеансового обслуживания — судя по ним, интерес к голливудскому дуэту среди россиян поутих.

Сталлоне навсегда

Боевик «Неудержимые 4» оправдал прогнозы прошлой недели и сместил триллер «Звук свободы». Хотя оба фильма нацелены преимущественно на мужскую аудиторию, шансов выиграть у Сильвестра Сталлоне, Джейсона Стейтема и Дольфа Лундгрена у последнего было мало. «Звука свободы» нет даже в десятке ЕАИС. При этом старт «Неудержимых» (66 млн рублей) оказался слабее, чем у близкого по жанру «Джона Уика 4», который в марте собрал в первый уикенд 300 млн рублей. А у «Неудержимых 3» в первый уикенд было 211 млн рублей.

— «Неудержимые» стартовали менее уверенно, чем «Уик» и чем предыдущая часть самой франшизы, однако это не помешало лидировать при объеме сеансов гораздо меньшем, чем у серебряного лидера — франшизы «После. Навсегда». Фильм продолжит работать еще несколько уикендов, мимо звездного состава просто нельзя пройти, — комментирует президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

Легкое киночтиво

Лидер официального проката прошлых выходных — четвертая, завершающая часть романтической эпопеи «После» — спустился на второе место, оказавшись не в силах конкурировать с тестостероновым боевиком «Неудержимые 4». Интерес зрителя поубавился солидно: если с 14 по 17 сентября картина собрала 85 млн рублей, то второй уикенд принес мелодраме только 35 млн рублей. Количество зрителей тоже уменьшилось: на фильм в эти выходные пришло 104 тыс. человек вместо прошлых 249 тыс. поклонников франшизы.

Примечательно, что «После» в России — настоящий суперхит. Например, предыдущая экранизация серии романов-бестселлеров Анны Тодд «После. Долго и счастливо» собрала в отечественном кинопрокате 59 млн рублей. Но мелодраме дышит в затылок комедия с Сашей Бортич «Я богиня» про учительницу, которая решает пойти на тренинг ради перемен в карьере и личной жизни. Ольга Зинякова предполагает, что две картины еще поборются за место под солнцем.

— Самый главный конкурент мелодрамы с Сашей Бортич — финальная часть сверхпопулярной в России франшизы «После». Часть потенциальной аудитории фильм на этом столкновении потерял. Однако «Я богиня» — это легкая и смешная комедия хорошего настроения, отличный «сарафан» которой поможет дозаработать в предстоящий уикенд, — объяснила Ольга Зинякова.

Действительно, цифры «Богини» за первый уикенд внушительны: 25 млн рублей принесла прокату комедия с Ильей Соболевым в роли коуча. За выходные с 21 по 24 сентября картину в кино посмотрели 76 тыс. человек на 13 тыс. сеансов.

Другой Голливуд

Поутих и интерес к «барбигеймеру», собравшему, по подсчетам отраслевого издания «Бюллетень Кинопрокатчика», с 14 по 17 сентября 120 млн рублей. В прошлые выходные короткометражки «Склероз» и «Три добрых дела», фильмы, с которыми показывают «Барби» и «Оппенгеймера» по предсеансовому обслуживанию, были на втором и третьем местах. В этот уикенд они спустились на четвертую и пятую строчки соответственно.

Короткие метры «Мавка» (7 млн рублей за уикенд), «Сколько весит облако?» (6,4 млн рублей за уикенд) и «Дубак» (6,4 млн рублей за уикенд) заняли 8-е, 11-е и 12-е места рейтинга. Отследить точную кассу «Барби» и «Оппенгеймера» в России сложно, так как короткометражки, с которыми проходят показы, прокатываются не только с хитовым голливудским дуэтом, но и с такими фильмами, как «Аватар: Путь воды», «Элементарно», «Синий Жук» и «Гран Туризмо».

А вот криминальная комедия «Искусство по понятиям», несмотря на звездный состав из Сэмюэля Л. Джексона, Умы Турман и Майи Хоук, опустилась еще ниже. Если в прошлые выходные картина стояла на четвертой строчке с кассой в 19 млн рублей, в этот уикенд она уже на девятом месте с продажами суммой 6,9 млн рублей. По итоговым цифрам Голливуда можно сделать вывод, что российскому зрителю стало интереснее смотреть киноновеллу в духе «Сумерек», чем распиаренные западные новинки. За исключением «Неудержимых», конечно.

«Астрал. 13-й этаж» плетется в конце, на десятой строчке рейтинга. Малайзийский хоррор 2022 года не имеет ничего общего с франшизой «Астрал», состоящей из пяти фильмов. Главный герой Икбал, юный экзорцист, родился в семье целителей, которые умеют видеть призраков. По сюжету его мать умирает, и он решает подавить собственные сверхспособности. Но ему приходится вернуться к ним, когда семье начинают угрожать потусторонние силы. Если первый уикенд азиатская новинка встретила слабо, всего на 7 млн рублей, то второй — еще на миллион меньше.

Всё для детей и семьи

«Леди Баг и Супер-Кот» держались уверенно, но всё же спустились на седьмое место со сборами 12 млн рублей за этот уикенд, хотя это не помешало им собрать 787 млн с момента выхода картины в прокат 17 августа. Семейная сказка «Баба Яга спасает мир» тоже постепенно сдает позиции, хотя была летним хитом среди семейной аудитории. Сольник одной из главных героинь славянского фольклора в свой первый уикенд в начале августа возглавил рейтинг ЕАИС и заработал 96,3 млн рублей. Сейчас «Яга» опустилась на восьмое место. Общая касса картины составляет 497 млн рублей, а вот за выходные с 21 по 24 сентября — 12,5 млн рублей. В этот период на 2 тыс. сеансов «Яги» сходили 43 тыс. человек.

— Совсем скоро фильм перемахнет рубеж в половину миллиарда. Отличный «сарафан» позволяет не сбавлять позиций, однако новинка «Иван Семенов: Большой поход» (выходит в прокат 28 сентября. — «Известия») может перетянуть аудиторию уже в этот уикенд, — поделилась прогнозами Ольга Зинякова.

Комедия Антона Богданова «Иван Семенов: Большой поход» повествует о мальчике Ване, который испытывает чувство первой любви. Вот только девочка уезжает с семьей учиться за границу, в связи с чем неутомимый романтик всеми правдами и неправдами пытается остановить ее отъезд и ожидаемо вляпывается в неприятности. Главные роли в фильме исполнили Роман Погорелов, София Грузенко, Илья Иосифов, Мария Шукшина, Никита Кологривый, Марина Федункив.

В числе перспективных релизов — драма «1993» Александра Велединского с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой. А также южнокорейский триллер «Фантом», чей рейтинг на IMDb составляет 6.3 из 10, а на «Кинопоиске» — 6,2.