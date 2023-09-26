Реклама
Прямой эфир
Мир
Росатом поставил пятый за год корпус атомного реактора
Общество
В 2023 году УК подняли цены на ЖКУ в среднем на 3%
Общество
В Хакасии нашли пропавших в тайге подростков
Мир
В Европарламенте заявили об отсутствии планов ЕС вводить санкции против Баку
Экономика
Нефтегазовым компаниям могут ввести налог на сверхприбыль
Мир
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Мир
Ульянов усомнился в приверженности США ценности суверенитета государств
Экономика
Экспорт зерна из России подскочил в 2,2 раза
Мир
Посольство России осудило чествование ветерана СС в парламенте Канады
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +19 градусов 26 сентября
Мир
В Польше заявили о планах Запада свергнуть правительство страны с помощью Киева
Экономика
Samsung возобновил поддержку партнеров в России
Туризм
Туристы из РФ могут получить визу в Эфиопию по прибытии в страну
Мир
В посольстве РФ заявили о скором появлении представительства в Республике Сербской

Минтранс не поддержал штрафование таксистов при использовании авто в личных целях

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минтранс РФ не поддержал штрафование таксистов за невыполнение требований нового закона о перевозках, если водитель использует автомобиль в личных целях и не везет клиентов. Об этом говорится в ответе ведомства главе организации «Объединение самозанятых России» (в нее входит более 70 тыс. таксистов) Игорю Жмакину. «Известия» ознакомились с письмом. Первый такой штраф ранее был выписан в Башкирии.

«В настоящее время законодательством РФ не установлен запрет на использование для собственных нужд легковых автомобилей, зарегистрированных в качестве легковых такси, сведения о которых содержатся в региональном реестре. Обращаем внимание, что статьей 20 закона «О безопасности дорожного движения» установлены основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств», — говорится в ответе.

Кроме того, Минтранс полагает, что указанные требования распространяются на осуществление перемещения лиц, кроме водителя, и (или) материальных объектов для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями.

«Таким образом, если юрлицо или индивидуальный предприниматель не использует легковой автомобиль, информация о котором содержится в региональном реестре легковых такси, для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, действие положений статьи закона «О безопасности дорожного движения» на данный период времени не распространяется», — сообщает министерство Жмакину.

Минтранс также отметил, что на этот период не распространяются требования к оформлению легкового такси.

Вывезли из тени: новый закон о такси вступает в силу с 1 сентября
Скажется ли он на росте тарифов, пока неизвестно

Как писали «Известия» 20 сентября, в отношении водителя такси в Башкирии был составлен протокол в связи с отсутствием цветографической схемы легкового автомобиля на кузове и фонаря на крыше. Как отметили тогда в «Объединении самозанятых России», в этот момент автомобиль использовался в личных целях. В организации посчитали штраф неправомерным и обратились в Министерство транспорта.

Закон о такси, который регулирует деятельность рынка пассажирских перевозок, вступил в силу с 1 сентября. В нем в том числе уточняется, какое количество времени могут работать таксисты: максимум по 12 часов в сутки, в неделю — не больше 40 часов. Кроме того, в документе указано, кто допускается к такой деятельности. Например, не могут быть таксистами граждане с непогашенной или неснятой судимостью за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство, грабеж, разбой и так далее.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023