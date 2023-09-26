Минтранс не поддержал штрафование таксистов при использовании авто в личных целях

Минтранс РФ не поддержал штрафование таксистов за невыполнение требований нового закона о перевозках, если водитель использует автомобиль в личных целях и не везет клиентов. Об этом говорится в ответе ведомства главе организации «Объединение самозанятых России» (в нее входит более 70 тыс. таксистов) Игорю Жмакину. «Известия» ознакомились с письмом. Первый такой штраф ранее был выписан в Башкирии.

«В настоящее время законодательством РФ не установлен запрет на использование для собственных нужд легковых автомобилей, зарегистрированных в качестве легковых такси, сведения о которых содержатся в региональном реестре. Обращаем внимание, что статьей 20 закона «О безопасности дорожного движения» установлены основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств», — говорится в ответе.

Кроме того, Минтранс полагает, что указанные требования распространяются на осуществление перемещения лиц, кроме водителя, и (или) материальных объектов для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями.

«Таким образом, если юрлицо или индивидуальный предприниматель не использует легковой автомобиль, информация о котором содержится в региональном реестре легковых такси, для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, действие положений статьи закона «О безопасности дорожного движения» на данный период времени не распространяется», — сообщает министерство Жмакину.

Минтранс также отметил, что на этот период не распространяются требования к оформлению легкового такси.

Как писали «Известия» 20 сентября, в отношении водителя такси в Башкирии был составлен протокол в связи с отсутствием цветографической схемы легкового автомобиля на кузове и фонаря на крыше. Как отметили тогда в «Объединении самозанятых России», в этот момент автомобиль использовался в личных целях. В организации посчитали штраф неправомерным и обратились в Министерство транспорта.

Закон о такси, который регулирует деятельность рынка пассажирских перевозок, вступил в силу с 1 сентября. В нем в том числе уточняется, какое количество времени могут работать таксисты: максимум по 12 часов в сутки, в неделю — не больше 40 часов. Кроме того, в документе указано, кто допускается к такой деятельности. Например, не могут быть таксистами граждане с непогашенной или неснятой судимостью за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство, грабеж, разбой и так далее.