29 сентября — Урожайное суперлуние: что это такое и когда его смотреть

В ночь на 29 сентября россияне станут свидетелями суперлуния — явления, во время которого Луна выглядит ярче и больше, чем в другие дни. О том, почему его называют Урожайным и какое значение ему придают астрологи, читайте в материале «Известий».

Урожайное суперлуние 29 сентября — что это такое

Суперлуние — это совпадение полнолуния и перигея, то есть момента наибольшего сближения Земли со своим спутником. Из-за этого на ночном небе Луна выглядит в среднем на 14% ярче и на 30% ближе, чем обычно, хотя невооруженным взглядом заметить разницу практически невозможно. Такие явления обычно происходят от трех до шести раз в год.

Урожайным называют самое близкое к дню осеннего равноденствия полнолуние. В Северном полушарии, в котором расположена Россия, оно чаще всего выпадает на конец сентября, но иногда смещается на октябрь. В 2023 году Урожайная Луна будет особенной, так как совпадает с суперлунием. Спутник Земли приблизится на расстояние 359,9 тыс. км, тогда как обычно держит дистанцию около 384,4 тыс. км.

Кроме того, в азиатских странах сентябрьское полнолуние — праздничное событие. Например, в Китае в этот день отмечают праздник середины осени, посвященный наблюдению за этим небесным телом. Люди благодарят Луну за богатый урожай и возможность встретиться с близкими. Традиционным праздничным лакомством является юэбин («лунный пряник»). Им угощают друзей, коллег и родственников. Вечером принято собираться всей семьей, любоваться луной и запускать фонарики в ночное небо. Похожие традиции есть в Японии, Корее, Вьетнаме и других странах.

Урожайное суперлуние 29 сентября — когда смотреть

Урожайное суперлуние наступит 29 сентября в 12:58 мск, однако смотреть на Луну можно также в предыдущий и следующий дни — она будет оставаться полной.

Эксперты советуют наблюдать за земным спутником во время его восхода и заката, так как в это время действует «лунная иллюзия». Из-за близости к горизонту небесное тело кажется больше, чем высоко в небе. При этом Луна может окрашиваться в золотые, красноватые и оранжевые оттенки. Поднявшись, она вновь станет белой.

Для наблюдения лучше всего выбрать открытую местность вдали от крупных городов. Это поможет снизить световое загрязнение и насладиться красотой суперлуния в полной мере.

Урожайное суперлуние 29 сентября — значение в астрологии

Астрологи называют 29 сентября роковым огненным суперлунием, так как в этот день Луна будет находиться в Овне — самом горячем и импульсивном знаке зодиака. Считается, что такое положение небесных тел делает людей более вспыльчивыми и раздражительными, хотя научных подтверждений этому нет. Тем не менее толкователи звезд советуют следить за своими эмоциями, проявить терпение к окружающим и не принимать необдуманных решений.

Урожайное суперлуние 29 сентября — что можно и нельзя делать

С научной точки зрения никаких ограничений 29 сентября соблюдать не нужно, так как суперлуние не сказывается на повседневной жизни людей. В свою очередь, астрологи советуют не совершать крупные покупки, не занимать и не давать в долг деньги, отложить поход в парикмахерскую и к косметологу. Также стоит избегать ссор с близкими и уделять внимание своему эмоциональному состоянию. Скопившийся негатив лучше выплеснуть продуктивно: заняться спортом, сделать уборку и т.д. В крайнем случае можно разбить посуду или покричать в лесу.

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