«Мираторг» запустил комплекс по выращиванию и переработке бобовых

Российский агрохолдинг «Мираторг» запустил в Тульской области комплекс по выращиванию и переработке зеленого гороха и стручковой фасоли. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый комплекс будет выпускать бобовые культуры для использования в качестве ингредиентов в замороженных овощных смесях и готовых блюдах.

«Продукция комплекса заменит импорт в составе замороженных овощных смесей компании, при этом большая часть бобовых поступит для внешней реализации — другим пищевым предприятиям России и на экспорт», — отметили в пресс-службе «Мираторга».

Бобовые культуры для переработки поступят с полей компании площадью 1,7 тыс. га, при этом валовый сбор урожая составит до 5 тыс. тонн для гороха и до 8 тыс. тонн для стручковой фасоли.

В технологическом процессе в производственном корпусе задействуют две автоматические линии. Плоды с полей проходят первичную очистку, бланшировку, «шоковую» заморозку, оптическую сортировку, после чего готовый продукт поступает на упаковку. Мощность комплекса переработки составит до 16 тыс. тонн в год.

Президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник отметил, что «изменения рынка стимулируют бизнес искать возможности локализации все большего спектра производств». «Если ранее внутренний рынок замороженных овощей формировался за счет импорта, то сейчас благодаря новому проекту в Тульской области появляется возможность заместить внешние поставки отечественным сырьем. Стратегия «Мираторга» фокусируется на повышении глубины переработки и расширении ассортимента продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта», — подчеркнул Линник.

По его словам, данный проект является «логическим дополнением уже существующего производства овощей». «Проекты не только эффективно дополняют производственную цепочку, но и позволяют развивать инфраструктуру, создавать новые рабочие места в сельской местности. Сегодня на предприятиях компании работают порядка 2 тыс. жителей Тульской области», — добавил президент агрохолдинга.

Благодаря проекту будет создано до 100 новых рабочих мест, ежегодные налоговые отчисления составят 150 млн. рублей в год.

В комплекс компания инвестировала 1 млрд рублей. Инвестиционное соглашение о реализации проекта между компанией и правительством Тульской области было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года.

Тульская область — один из ключевых регионов деятельности агрохолдинга, рассказали в пресс-службе. Здесь компания реализует проекты мясного скотоводства, индустриального овцеводства, а также активно развивает овощеводство. Свой «овощной» проект «Мираторг» реализует здесь с 2018 года и за прошедшие 5 лет произвел более 200 тыс. тонн плодоовощной продукции — моркови, лука, свеклы, чеснока, картофеля и других овощей. Овощи выращиваются в открытом грунте. На полях настроен автоматический полив, а специальные датчики сканируют почву и передают информацию агрономам об уровне влажности. Овощи растут в максимально естественных условиях и собираются на пике зрелости. Сегодня на тульском предприятии «Мираторга» выпускается более 300 наименований продукции: сырые, вареные, соленые и маринованные овощи, сырье для замороженных витаминных смесей. На заводе овощи проходят мойку, полировку, автоматическую сортировку и калибровку по размеру и качественной принадлежности к сорту. В прошлом году здесь запустили производство замороженных кабачков, брокколи, цветной капусты. Также заработала новая линия солений мощностью 450 тонн в месяц, которая выпускает чеснок, огурцы, квашенную и маринованную капусту, морковь по-корейски.

Помимо бобовых в этом году компания запустила еще один редкий и пока непривычный для российского потребителя продукт — брокколи фреш. Капуста перевозится в специальных коробах с чешуйчатым льдом для лучшей степени сохранности. География транспортировки включает и отдаленные регионы, в том числе Сибирь.

По итогам 2023 года предприятие планирует увеличить объем производства на 66% по сравнению с прошлым годом — до 82 тыс. тонн в год.

По поручению губернатора в церемонии открытия производства принял участие его первый заместитель Дмитрий Миляев, отметивший, что АПК — одна из ведущих отраслей экономики региона.

«Весомый вклад в развитие АПК вносит компания «Мираторг», которая давно и стабильно работает в Тульской области. С 2016 года она реализовала здесь крупные инвестпроекты по строительству животноводческих ферм и завода по переработке овощей. Всего «Мираторг» инвестировал в регион порядка 24,5 млрд рублей, создал свыше 2500 рабочих мест. Новое современное производство будет обеспечивать жителей Тульской области и других регионов качественными продуктами», — подчеркнул первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.