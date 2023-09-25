МВД РФ объявило в розыск председателя МУС Хофманьского

МВД РФ объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского. Об этом стало известно 25 сентября.

На сайте ведомства уточнили, что основанием для розыска является статья Уголовного кодекса, соответствующая информация размещена в базе ведомства.

Ранее, 17 марта, досудебная палата МУС заявила о выдаче ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, спустя три дня Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС.

26 мая Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения прокурору Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Розарио Сальваторе Айталы. В ведомстве уточнили, что следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения.