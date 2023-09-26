Гибридная война, развязанная против России после начала специальной военной операции на Украине, уже давно перешла все этические границы. Одним из самых циничных приемов ее инициаторов стало бессовестное манипулирование так называемым еврейским вопросом. Идеологи очернения России в лучших традициях нацистской пропаганды пытаются представить белое черным. Неонацисты в создаваемой ими картине мира представляются героями, ведущими «битву за демократию», а борцы с нацизмом — «агрессорами» и «оккупантами». Киевский режим, годами покровительствовавший неонацизму, выставляют эдаким «движением сопротивления», особенно активно апеллируя к еврейскому происхождению Владимира Зеленского.

Действительно, в украинской политической, деловой и культурной жизни евреи исторически играли и играют крайне существенную роль. Во многих районах страны, особенно в юго-восточных областях, они стали важнейшей частью интеллектуальной и творческой элиты.

При этом именно евреи, проживавшие в УССР, в наивысшей степени ощутили на себе удар фашистов в годы Великой Отечественной войны и оказались перед лицом физического уничтожения, которое методично осуществлялось, в том числе местными коллаборантами — такими, как УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ. — «Известия») и ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в РФ. — «Известия»). Только несгибаемая сила воли и помощь советских воинов позволила избежать воплощения бесчеловечных планов Гитлера и его соучастников в жизнь. Память об этих страшных временах и сегодня объединяет евреев Украины, верных своим традициям и историческому наследию.

Зеленский победил на выборах в первую очередь за счет голосов тех слоев населения, которые устали от героизации нацизма и оплевывания памяти о Великой Отечественной войне при предыдущем руководстве. От него искренне ждали не только решительных шагов по установлению мира на Донбассе, но и ликвидации неонацистских формирований, которые в статусе «ветеранов майдана» и «антитеррористической операции» пользовались иммунитетом и безнаказанностью.

Но Зеленский предпочел закрыть глаза и на факельные нацистские шествия, которые из года в год принимали всё более массовые масштабы, и на риторику ненависти, всё громче звучавшую в Киеве. Ведущие мировые издания писали об атмосфере страха и нетерпимости, создававшихся неонацистами в северо-западных городах, и о нападениях на активистов в столице. Но команда Зеленского твердила, что стоявшие за этими событиями силы политически маргинальны и якобы не представляют никакой угрозы.

Десятки праворадикальных организаций, не скрывавших расизма и антисемитизма, устанавливали тесные связи с единомышленниками за рубежом. Украина быстро превратилась в форпост международного «нацистского интернационала». При этом киевские политико-олигархические круги цинично пестовали националистов, чтобы использовать их для запугивания оппонентов и подготовки окончательного решения «донбасского вопроса».

В этой ситуации внук ветеранов Великой Отечественной войны Зеленский оказался своего рода находкой, замечательной ширмой, которой можно было прикрывать скатывание страны к «ценностным ориентирам» УПА и ОУН. Вместо бережной заботы о памяти об исторических драмах своего народа Зеленский, размахивая происхождением как охранной грамотой, прикрывал трансформацию Украины в государство, где в перспективе вполне может замаячить угроза новых погромов. Можно только гадать, какие еще планы вынашивались украинскими нацистами. Вполне возможно, что именно вмешательство России и усилия по ликвидации этих, по сути, бандформирований спасли местных евреев от очередной цепочки трагических событий.

Десятилетиями жители Украины независимо от национальности — будь то русские, евреи, цыгане, румыны, венгры — вспоминали о подвиге советского народа, который не просто встал на пути у бесчеловечной машины Третьего рейха, а разрушил ее, освободил Европу от этого зла. Как тогда казалось, раз и навсегда. Сегодня, переписывая учебники истории, борясь с тенью героического прошлого и представляя общественности новых «героев», некогда с гордостью носивших форму рейха, киевские власти пытаются заставить молодое поколение украинцев устыдиться Великой Победы и мысленно сочувствовать захватчикам.

Полностью в духе нынешней эпохи «постправды» именно человек с еврейскими корнями был выбран западными русофобами «адвокатом» этой аморальной линии. По его призыву бывшие страны-участницы антигитлеровской коалиции сегодня щедро снабжают деньгами и вооружением батальоны украинских нацистов, воюющих с наследниками победоносной Красной армии. Уверены, рано или поздно это безумие закончится.

Киевский режим многократно солгал, заявляя, что в его стране нет нацистов. Был предан народ, бесстыдно и демонстративно. Конечно, покончить с ним могут лишь граждане Украины. Но мы все способны помочь им, не замалчивая эту проблему и даже в условиях беспрецедентного противостояния оставаясь верными своим убеждениям и светлой памяти о подвигах и страданиях наших великих предков.

Авторы — проректоры Дипломатической академии МИД России

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