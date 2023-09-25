В России появился новый курс подготовки медиаспециалистов

Новостной агрегатор «СМИ2» и институт «Первая Академия медиа» РЭУ имени Г.В. Плеханова заключили соглашение о совместной подготовке медиаспециалистов. Пройти его могут как студенты, так и работники, желающие повысить квалификацию в условиях актуальных задач для развития информационной политики России.

Для студентов «Первой Академии медиа» топ-менеджеры «СМИ2» подготовили серию мастер-классов, которые уже проводятся в стенах университета. Кроме того, планируется запуск практикумов для выпускных курсов академии и учеников экономического лицея РЭУ имени Г.В. Плеханова. В рамках стажировки молодые люди станут полноценными членами команды «СМИ2» и смогут выбрать направление, которое поможет их самореализации и успешности в профильной учебе и на работе в медиаотрасли.

«Сегодня стране важно быть сильной своими специалистами и в СМИ, которые являются важным институтом развития. И сегодня мы на передовой как медиапредпринимательства, так и генерации контента. С радостью поделимся своим опытом со студентами, которые видят себя в этой профессии», — заявил гендиректор «СМИ2» Юрий Белоусов.

Он подчеркнул, что новостной агрегатор объединяет более 1,5 тыс. отечественных медиа, а партнерство с РЭУ имени Г.В. Плеханова поможет воспитать новое конкурентоспособное поколение для индустрии.

«Первая Академия медиа» быстро растет. С момента прихода в РЭУ имени Г.В. Плеханова количество контингента выросло в 6 раз. Главное для нас — придерживаться системы обучения at first hand — знания от профессионалов медиаиндустрии. Сотрудничество со «СМИ2» — это возможность для студентов института получить практический опыт на мощнейшей базе», — добавила со своей стороны исполнительный директор института «Первая Академия медиа» Мария Штейн.