Реклама
Прямой эфир
Мир
Пашинян провел встречу с главой МВД России
Мир
Умер основатель группы The Association Терри Киркман
Мир
США сняли санкции с российской компании через неделю после введения
Мир
В пригороде Степанакерта взорвалась цистерна с бензином
Экономика
США ввели санкции против «ВСМПО-Ависма»
Общество
В Госдуме решили отрегулировать деятельность маркетплейсов
Мир
В расположении российских миротворцев оказались 675 жителей Карабаха
Происшествия
Пилоты «Уральских авиалиний» не убрали шасси при уходе на запасной аэродром в Новосибирск
Мир
США выделят Польше кредит на $2 млрд на модернизацию обороны
Культура
Актер Бурунов озвучит героя сказки-блокбастера «По щучьему велению»
Мир
РФ просит суд ООН признать, что у него нет юрисдикции по иску Украины
Общество
Синоптик пообещал москвичам самый сухой сентябрь за 144 года
Мир
В США заявили о возможностях РФ уничтожить аэродромы на Западной Украине
Мир
В Минобороны Финляндии назвали поддержку Украины дорогой

В России появился новый курс подготовки медиаспециалистов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новостной агрегатор «СМИ2» и институт «Первая Академия медиа» РЭУ имени Г.В. Плеханова заключили соглашение о совместной подготовке медиаспециалистов. Пройти его могут как студенты, так и работники, желающие повысить квалификацию в условиях актуальных задач для развития информационной политики России.

Для студентов «Первой Академии медиа» топ-менеджеры «СМИ2» подготовили серию мастер-классов, которые уже проводятся в стенах университета. Кроме того, планируется запуск практикумов для выпускных курсов академии и учеников экономического лицея РЭУ имени Г.В. Плеханова. В рамках стажировки молодые люди станут полноценными членами команды «СМИ2» и смогут выбрать направление, которое поможет их самореализации и успешности в профильной учебе и на работе в медиаотрасли.

«Сегодня стране важно быть сильной своими специалистами и в СМИ, которые являются важным институтом развития. И сегодня мы на передовой как медиапредпринимательства, так и генерации контента. С радостью поделимся своим опытом со студентами, которые видят себя в этой профессии», — заявил гендиректор «СМИ2» Юрий Белоусов.

Он подчеркнул, что новостной агрегатор объединяет более 1,5 тыс. отечественных медиа, а партнерство с РЭУ имени Г.В. Плеханова поможет воспитать новое конкурентоспособное поколение для индустрии.

«Первая Академия медиа» быстро растет. С момента прихода в РЭУ имени Г.В. Плеханова количество контингента выросло в 6 раз. Главное для нас — придерживаться системы обучения at first hand — знания от профессионалов медиаиндустрии. Сотрудничество со «СМИ2» — это возможность для студентов института получить практический опыт на мощнейшей базе», — добавила со своей стороны исполнительный директор института «Первая Академия медиа» Мария Штейн.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023