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Умер ученый-сейсмолог Андрей Никонов

Ученого-сейсмолога Андрея Никонова нашли мертвым
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Фото: ИФЗ РАН
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Ученый-сейсмолог Андрей Никонов умер в возрасте 91 года. По словам источника «Известий», его тело нашли накануне, 24 сентября.

Никонов умер в своей квартире. Причина смерти не уточняется, но известно, что с криминалом она не связана.

Андрей Никонов являлся главным научным сотрудником Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктором геолого-минералогических наук. В Академии наук он проработал более 60 лет.

Был удостоен многочисленных наград и званий, в том числе медали «За вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического развития».

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