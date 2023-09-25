Умер ученый-сейсмолог Андрей Никонов

Ученый-сейсмолог Андрей Никонов умер в возрасте 91 года. По словам источника «Известий», его тело нашли накануне, 24 сентября.

Никонов умер в своей квартире. Причина смерти не уточняется, но известно, что с криминалом она не связана.

Андрей Никонов являлся главным научным сотрудником Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктором геолого-минералогических наук. В Академии наук он проработал более 60 лет.

Был удостоен многочисленных наград и званий, в том числе медали «За вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического развития».