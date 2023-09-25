Амурчанку осудили за торговлю запрещенным препаратом для похудения

Суд в Благовещенске вынес приговор в отношении женщины, которая организовала продажу препаратов для похудения. В таблетках содержалось запрещенное для свободной продажи вещество сибутрамин.

По данным Амурской службы новостей, подсудимая заказала таблетки через интернет у неустановленного продавца в Казахстане в январе 2021 года. Спустя два месяца женщина получила посылку в Благовещенске. Таблетки содержали 126 г запрещенного вещества.

Препарат изъяли сотрудники пограничного управления ФСБ. По факту незаконного перемещения через границу сильнодействующих веществ было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В связи с тем, что женщина воспитывает двух малолетних детей, наказание отсрочено до достижения младшим ребенком возраста 14 лет — до декабря 2035 года.