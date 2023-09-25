Актриса Мария Кожевникова в четвертый раз стала мамой
Актриса Мария Кожевникова в четвертый раз стала мамой. Об этом она сообщила в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), где 25 сентября опубликовала снимок из роддома.
«Четыре раза мама! Любовь и благодарность!» — написала артистка.
Из-за бирки синего цвета на руке младенца в соцсетях предположили, что у Кожевниковой родился мальчик, добавляет «Газета.Ru».
Мария со своим мужем Евгением Васильевым воспитывают еще трех детей — Ивана, Максима и Василия.
Ранее, 17 июля, стало известно, что американская актриса Линдси Лохан родила первенца. Мальчика назвали арабским именем Луай.