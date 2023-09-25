В Италии умер один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро

В Италии, через девять месяцев после ареста, на 63-м году жизни скончался один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщил телеканал Rai News.

Судами Италии он был приговорен к пожизненному тюремному заключению дважды. Полиция арестовала его в Палермо 16 января, где он собирался пройти очередной курс химиотерапии — последние годы он страдал от тяжелой формы рака толстой кишки. Один из главарей «Коза ностры» находился в розыске почти 30 лет.

В 1993 году Мессина Денаро, после его исчезновения с побережья Тосканы, был включен в список десяти наиболее опасных преступников мира. Несколько дней назад он впал в кому. Перед смертью его успели посетить родственники.

Ожидается, что он будет похоронен в родном городе Кастельветрано на Сицилии.